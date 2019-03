Me lo dijo un pajarito ¡Vamos Venezuela!, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

Están solos… La situación es compleja. Salir de la usurpación y de la gente que se cree dueña del poder no es sencillo más ahora cuando se saben solos. La Comunidad Internacional sigue moviéndose para cercar y acorralar a Maduro y a su grupo. Lo han logrado con mucho éxito pero la presión interna, la que se hace en Venezuela aún requiere más precisión; se sigue necesitando claridad en el apoyo militar interno, se necesita que se dé el quiebre militar interno para que nuestros uniformados dejen apoyar a Maduro y a Diosdado. Esto sigue siendo un problema pero ellos están solos. No lo duden. Si quieren, no me crean, lean el informe de la ONU, ese papel lo confirma, confirma el distanciamiento de Bachelet de Maduro y eso es la señal de la soledad en la que se encuentra la revolución bolivariana en el mundo. Por eso ahora no se pueden dar pasos imprecisos, no de este lado. Ellos son, quienes en su desesperación se deben seguir equivocando. De este lado obliga la certeza sin dilación porque una inconveniente intervención militar, una arbitraria, podría hacer de nuestros victimarios, víctimas. Yo creo que eso es lo que ellos buscan y por eso atacan con maldad, por eso desaparecen a Marrero, para que se den en país eventos de guerra en los que ellos aparezcan como las víctimas, como los atacados y desde allí encontrar el apoyo internacional y la solidaridad que ya no tienen, la que por fin han perdido. Y es que todo lo que han hecho hasta ahora y lo descubierto por la ONU en el país justifica contra ellos cualquier acción interna o internacional. Así que o pise peine, no caiga en provocaciones. La bestia está acorralada, llegó al final de su camino y es un precipicio. Si da un paso adelante cae, si se da la vuelta no le queda de otra que enfrentar y eso es lo que está haciendo, está enfrentando no por valiente, sino por cobarde, porque a pesar que sabe debe morir, es tan malo, tan perverso, que prefiere matar, hacer daño en cada segundo que le queda de vida. ¡No pise peines y menos de los que ponen los laboratorios cubanos! Vamos bien, ¡vamos Venezuela que sí se puede!

Lo han dicho… Marrero debe ser liberado en las próximas horas. Estados Unidos ha dicho con nombres y apellidos de magistrados y funcionarios del Sebin que actuaron en el allanamiento contra Marrero que serán contundentes contra ellos y contra el gobierno de Maduro. Hoy viernes, Trump se reúne con los amigos, los presidentes y líderes del Caribe porque la presión contra Maduro va a seguir y sólo la detiene el mismo Maduro si renuncia, si se va. No soltar a Marrero es tentar a la suerte pero se pondrá en evidencia una cosa: qué tanto los funcionarios del régimen pondrán su pecho por salvar a Maduro, por obedecer órdenes de Cabello, por seguir a la revolución. Marrero debe ser liberado, vivo, sano y salvo.

Un mes más… Ir a Miraflores, allí está la oficina del Presidente de Venezuela. Esta frase encierra todo, toda la estrategia, todo el plan del momento. Guaidó cuando la lanzó no sé si captó su dimensión pero nos dijo que en la ida a Miraflores está la salida. Con el pueblo yendo a Miraflores se corre el mayor de los riesgos de sangre de este momento, pero si lo dicho por mi colega Darwin Chávez en su columna de esta semana es cierto, que debe serlo porque él es un hombre muy bien informado, Zapatero vino a ofrecer refugio a Maduro, su familia y posiblemente un círculo cerrado de militares, lo que debe concretarse rápidamente, preferiblemente antes de que cambie el gobierno de Sánchez en España el próximo 28 de abril. Ir supone riesgos, peligros físicos reales para quienes lo hagan pero si Guaidó no hace algo contundente dentro del territorio venezolano, el apoyo que tiene, la credibilidad, la fuerza interna se le cae. Por eso es que a lo loco no se puede hacer nada porque no se trata sólo de recuperar nuestra Democracia plena, se trata de tener el menor costo posible con el mayor de los éxitos.

Espada y pared… Ir a Miraflores obligará a los militares a tomar su lugar definitivo en todo esto. Ir es el punto de quiebre de la usurpación. Si es con una marcha popular, los militares tendrán en sus manos masacrar a la población o dejarla llegar al Palacio Presidencial que es la cárcel de los usurpadores. Los militares tendrá ese día el frío del último chance en la nuca, sacan a Maduro o atacan al pueblo que pide Libertad. ¿Puede no haber muertos? Tal vez sí, tal vez no. Hoy el régimen se sabe solo, completamente solo y traicionado por todos. Esa petición de cargos a los Ministros, me dijeron desde Caracas que fue una jugada para frenar los abandonos a la revolución que algunos Ministros ya estaban negociando con factores extranjeros y que los hermanos Rodríguez detectaron. A su peligrosa soledad se suma la manera escurridiza de Rusia para darles la espalda, a través de su empresa petrolera Nayara en India, la misma que le suspendió el despacho de gasolina. No olvidemos que en Roma, Estados Unidos y Rusia se reunieron y aunque no llegaron a nada en concreto, los gringos manifestaron que la reunión fue positiva. Hay que estar preparados para la batalla; habrá un ganador y un perdedor pero también habrá pérdidas. Allí se puede dar la intervención militar extranjera, se puede dar la operación quirúrgica pero todo dependerá de los militares nuestros, de su actitud, de su comportamiento.

El tuit… @Lucioquincio en su cuenta Noticiero de Verdad, este miércoles 20 de marzo trina: “Me preguntan cómo vamos? y le respondo del carajo, te parece poco la pela internacional que le han dado a Maduro, que ni siquiera puede salir del país xq nadie lo recibe y sin $$, embargado y repudiado mundialmente e internamente listo para que le den el Golpe seco..!”

Tortura… El martirio eléctrico continua y con esto, continúa el desgaste físico, mental, espiritual y económico de los venezolanos. Esta es la única estrategia que siempre le ha dado resultado al régimen, la estrategia de la maldad, de la crueldad, del tormento. En eso son unos magos y nadie les gana. Me duele saber que comparto nacionalidad con tan grandes miserables, capaces de condenar al hambre y a la muerte y a la desesperación a su propia gente sólo por no dejar el poder que no merecen. Son lo peor de nuestra raza quienes hoy usurpan el poder. Lo más triste es que salir del chavismo no será fácil, aunque se salga de Maduro y su combo, en el país hay miles aún que suman millones los que están completamente convencidos que la izquierda es el camino, que los malos son los otros y no ellos ni que lo ellos están haciendo y propician. Hay miles que están convencidos que ser de izquierda es bueno y que Chávez es lo mejor que nos ha pasado. Esos convencidos que están a todo nivel y que son nuestros hermanos, primos, tíos, abuelos, vecinos, amigos, serán siempre el corazón latente del socialismo en Venezuela. Son los que creen en papayos cibernéticos y son quienes caminarán por nuestras calles siendo nuestros contrarios. Sobre este tema, sobre ese rancho mental que hay en nuestra sociedad y en el que se debe hacer un esfuerzo titánico de cara a la nueva Venezuela donde se debe demostrar que el socialismo es miseria y que la izquierda es un error que sólo crea ciudadanos parásitos con el cuento de la “descolonización” en todos sus aspectos, el politólogo Jesús Castillo comenta que el pueblo venezolano con los actos vandálicos del apagón “demostró que sólo sirve para recibir dádivas, saquear y huir”. El experto en análisis político me dice que mientras que muchos se sigan beneficiando de tener a Maduro en el poder, “Maduro no cae todavía, incluyendo a opositores”. Castillo nos entrega una clave importante, lo que pasa le conviene a muchos rojos y azules y no sólo hay buscar quiebre militar interno sino que a esos muchos, que ya están identificados, les deje de resultar beneficiosa la permanencia de Maduro en la usurpación.

Gesto negativo… No podemos dejar de lado que hay factores dentro del Madurismo que buscan la salida en las peores condiciones de los usurpadores, sobre todo por ser figuras que están fuera de todo acuerdo de salvación por sus crímenes ya más que descubiertos y sustanciados por Estados Unidos y el mundo. Esta semana la diputada Gaby Arellano dijo que este jueves 21 de marzo, se intentaría nuevamente introducir la ayuda humanitaria. En la semana Guaidó también habló del tema por los estragos tan bárbaros que se viven en Venezuela luego de los saqueos que arrasaron con el tejido comercial. La respuesta práctica a esto fue la colocación de más contenedores en el Puente de Tienditas para impedir el tránsito. Hoy, en el renombrado Puente de la Unidad, se contabilizan 16 contenedores ubicados en forma de zigzag rellenos con tierra y piedras y hay un movimiento permanente de militares venezolanos en la zona. Este es un abierto gesto de guerra.

Atentos… El mundo está muy atento y dispuesto ante la situación venezolana. Esta semana Trump se reunió con Bolsonaro y en paralelo los presidentes de Colombia y Panamá se reunieron. Todos hablaron de Venezuela porque a lo que suene la primera piedra, Colombia y Brasil, sentirán la estampida pero en cualquier caso, salgan bien las cosas o no también, el mundo deberá actuar.

La frase: “Bachelet solo leyó lo que le entregaron los escuálidos”, Diosdado Cabello este miércoles 20 de marzo. El informe de la ONU les dio hasta por debajo de los dedos de los pies. De su aseveración destaco, que luego de probarse y comprobarse sus sadismos y crueldades, cómo por qué ellos esperaban que Bachelet no fuera tan “real” con ellos. ¿A cuenta de qué?

Lucha de fondo… Los jubilados de PDVSA no dejan de luchar en cada rincón del país por sus derechos porque sus condiciones son lastimosas. Después de entregarle su vida y talento mejor nuestra Industria Petrolera, hoy no reciben ni en la tarjeta de alimentación un ingreso digno, tristes tres mil soberanos es lo que recibe mensualmente un jubilado de Pdvsa por concepto de cesta ticket. Mi solidaridad total con estos hombres y mujeres valiosos. En la nueva Venezuela verán los frutos de su esfuerzo porque en esta revolución, los han robado y les han saqueado el dinero de su fondo de pensiones.

Adiós Unasur… En Chile se está lanzado Prosur, el organismo que sustituirá a Unasur. El ajedrez internacional sigue en movimiento y se orienta hacia dejar atrás la ideología de izquierda, olvidando a Chávez y todo lo que hizo.

En Caracas… muchos son revolucionarios de base que están abandonando la revolución y se están sumando a organizaciones políticas democráticas. Me llama mucho la atención ver que una de las toldas que se está robusteciendo es Un Nuevo Tiempo.

La Farc en Mara… Me regalan otro dato sobre la ubicación exacta de los guerrilleros de las Farc en Santa Cruz de Mara. Informantes de la zona aseguran que ellos tienen presencia física en las nuevas panaderías que están en el sector conocido como Las Cruces.

Por cierto… En el Zulia, Un Nuevo Tiempo sigue demostrando el talento de sus bases. Pájaros azules llegan desde la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y me hablan de un joven que se llama Darwin “que la mueve. Este mismo pájaro me canta que en Cristo de Aranza, hay una joven que se llama María Laura y que ambos, se encargan de distribuir en lo posible, medicinas y alimentos. Es una verdadera lástima que UNT ya no cuente con un equipo comunicacional como en otrora, que bajo la conducción de un líder en comunicación política promueva a estos valores y le dé una vuelta a las noticias y a los actores de UNT, porque allí hay un talento que no se muestra y me parece que se hace intencionalmente, para hundirlos, pero estos jóvenes brillan por el trabajo que hacen en sus comunidades. Estos jóvenes, me asombra que son leales a los ideales de UNT y por eso no se van del partido a pesar de las múltiples ofertas que les han llegado.

No se doblegan… Otro nuevo talento de UNT sigue dando la batalla contra este Gobierno cruel que ahora, pretende que las Universidades le firmen un documento reconociendo a Maduro como Presidente para otorgarles el presupuesto. En la Universidad del Zulia, José Barboza, junto a la Asociación de Profesores para alzar su voz contra este abuso. Está liderando acciones para respaldar a las autoridades de LUZ frente a esta bellaca acción del régimen. Lo vengo diciendo, UNT tiene futuro y Barboza puede ser parte de ese futuro bueno y próspero si se le apoya como se debe apoyar a todos los jóvenes que están haciendo política sana. Barboza también organiza la instalación de comités de ayuda y libertad que promueve Juan Guaidó dentro de LUZ. Yo creo que este muchacho puede llegar lejos. Ojalá que en UNT lo dejen crecer y hacer.

Desechable… Un camión de varillas con granzón y arena de playa mojada cayó sobre el Gobernador del Zulia luego de pretender ocultar el destrozo al tejido comercial zuliano con su triste balance de sólo 40 locales destruidos. Esto fue para el gobernante terrible porque quedó al descubierto que sus negocios en sociedad con sus testaferros no fueron tocados, lo que supone una intención mal sana de atacar contra los negocios de empresarios y pequeños comerciantes que no son de su entorno ni de su agrado político pero lo peor vino sobre él cuando su nuevo mejor amigo, su hombre de confianza, su mano derecha para todo, hizo la infeliz declaración sobre el tema eléctrico. Decir que un ataque cibernético con una petaca de cinta de caucho es el motivo de los apagones fue su condena. De verdad no sé si esas locuras las discuten con Prieto pero gracias a Dios, su propio entorno lo está hundiendo. Para qué ser enemigo de Prieto si sus mayores enemigos está a su ladito. Para quienes me leen en el exterior, una petaca en Maracaibo es un papagayo o volantín. Esta vergonzosa declaración provocó disgustos en Caracas y a Prieto le dijeron que está entre los desechables de este Gobierno, es decir, en la Venezuela por venir no lleva chance. Prieto lo perderá todo, sobre todo porque para nadie es un secreto que él lidera grupos mafiosos y el Zulia está en manos de paramilitares, de guerrilleros y de grupos armados que se harán en su contra porque ellos sí son malos de verdad. Si lo que me dice la fuente es cierto, no sólo Prieto es un desechable todo su círculo es desechable, siempre lo han sido. Él y su entorno serán olvidados, para la mayor Gloria de Dios que créame, lo desprecia y por eso es que todo le sale mal y cada día va de mal en peor.

En la Coromoto… varias casas de los amigos de Prieto están repletas de comida. El pueblo de San Francisco sabe cuáles son y a quienes pertenecen. No sólo hay alimentos y medicamentos, las viviendas son fáciles de identificar porque poseen plantas eléctricas más grandes que los portones peatonales. ¿De dónde sale tanta opulencia?

¿Será verdad? Me dicen que el Alcalde de Maracaibo está recogiendo la ropa. Teme que ante una caída abrupta e inesperada de su partido de gobierno y sus líderes nacionales no tenga los trapitos a la mano… ¿para huir? Dudo que Casanova esté pensando en irse de vacaciones aunque si lo hace no me extrañaría porque desde que llegó a la Alcaldía se comporta como un turista y no como un Alcalde. Yo como él también estaría seleccionando mi ropita, mis zapatos porque al dejar de ser Alcalde más nunca se podrá volver a vestir de marca, más nunca se podrá poner buenas pintas y hasta un álbum de fotos me mandaría a hacer para recordar todo el billete que derroché en fiestas lujuriosas en los hoteles más finos que jamás volveré a pisar en la vida. Sí señor Alcalde, haga sus maletas y guarde todo lo que pueda porque usted pasará a la historia como el Alcalde que robó descaradamente con leoninos impuestos al tejido comercial marabino, usted será recordado como el Alcalde que extorsiona a los comerciantes para mantener su ritmo de vida de bochinche y derroche, como el Alcalde amigo de los árabes de dudosa procedencia por carrotes y camionetotas, como el Alcalde de los festines arcoíris en las exclusivas zonas residenciales donde compró casa con los dineros públicos porque su sueldo jamás. En la Venezuela por venir, usted no tiene cabida y lo sabe. Ni como empresario ni como dueño de inmuebles históricos que ha adquirido manipulado y torciendo las leyes municipales con sus amigos de farra a los que sentó en el Concejo Municipal. Usted es despreciado y despreciado será siempre porque es el alcalde la vergüenza, el que llegó a la Alcaldía de Maracaibo para demostrar que siempre podemos estar en peores manos que en las que estábamos.

La nueva izquierda… Hay que estar muy atentos en el Zulia con el nacimiento del movimiento que se hace llamar “la nueva izquierda” y que está conformada por cuadros talentosos de la revolución que se convirtieron en un dolor de cabeza para los revolucionarios autoridades por sus críticas y llamados de conciencia al notar que los líderes socialistas se comportan peor que los capitalistas. Rodrigo Cabezas, Eduardo, Zenaida y otros legisladores del PSUV se han revelado según sus colegas rojos y para otros hasta traidores son por señalar los errores y las indebidas prácticas que comenten los camaradas en funciones de Gobierno. La disidencia aumenta y con ella estos críticos ven a sus traidores cara a cara, como el caso del Labrador, de Cabezas. Dios nos proteja y nos guarde de tanta maldad que hay suelta en nuestro amado país. Nos leemos la semana que viene. Atentos con las próximas horas porque el río suena y piedras trae. Se habla de una transición en la que el joven Rodríguez podría ser pieza clave.

Hasta el próximo viernes.

Yrmana Almarza|@Yrmana