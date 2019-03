Bolton a los que ayudan a Maduro: EEUU los está observando

John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, indicó que Estados Unidos está observando a aquellos que están ayudando Maduro y a sus complices.

A través de la red social twitter, Bolton dijo: “Para aquellos que están ayudando a enviar la riqueza del pueblo venezolano fuera del país para beneficiar a maduro y sus compinches, usted está en aviso hoy que Estados Unidos está observando”.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, habria dicho este viernes que la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, es “un gran error del régimen” de Nicolás Maduro y le advirtió: “no estamos jugando”.

To those who are helping send the Venezuelan people’s wealth out of the country to benefit Maduro and his cronies, you are on notice today that the United States is watching.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 23, 2019