Conoce a Elena, la sexy actriz porno que ahora se lanzará a gobernadora (FOTOS)

Conoce a Elena Berkova, la actriz porno que quiere ser gobernadora en Rusia ha utilizado sus redes sociales para hacer proselitismo.
Con información de El Farandi
La actriz porno quiere ser candidata a gobernadora de su ciudad natal: Murmansk, una localidad al norte de Rusia.
Y ha utilizado sus redes sociales para hacer proselitismo y estar más cerca de sus posibles votantes, al pedirles que le escriban cuáles son las necesidades de su localidad.
“¿Cuáles son los principales problemas que enfrentas en tu comunidad? ¿Cómo van las cosas en cuanto a escuelas, hospitales… guarderías…? Quiero saber todo acerca de Murmansk, yo estoy contigo“, escribió en su cuenta de Instagram.
En una entrevista con la radio local, la voluptuosa prometió mejorar la vida de las personas que viven en su comunidad.
Aunque muchos de sus seguidores se mostraron escépticos, la rusa ha tenido ambiciones de llegar a la política desde el 2009, cuando intentó competir por un puesto en la Cámara de Representantes de Sochi, incluso lanzó un video de campaña, pero al final no se registró.
En 2017 anunció que buscaría lanzarse como Presidenta de Rusia. Una de sus promesas de campaña fue introducir en las escuelas mayor educación sexual y castigar el acoso con pena de muerte.
Pero sus sueños se vieron truncados gracias a una ley de ese país que establece que la edad mínima para ser un candidato a la presidencia es 35 años y, en ese año, ella tenía 32.
La joven ha tenido algunos problemas de salud debido a las constantes dietas a las que se somete y la carga de trabajo que vive en el mundo del porno.
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Загадка за секси видео! Я помню про прошлый приз😉 сразу всем и отправлю😁 После Тая всё ещё восстанавливаюсь – как обычно, после отдыха надо отдохнуть))) Хоть за волосы я спокойна – уже несколько лет ими занимается профессионал-технолог по восстановлению и обучению @sergeeva_keratin_hair по совместительству моя подруга 👭 Итак загадка, приз 1ому и каждому 10ому за правильный ответ: Пять копачей за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько копачей за 100 часов выкопают 100 м канавы? #беркова #дом2 #еленаберкова #красота #счастливыеволосы #радости #кератин #здороваяголова
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Беркова-блиц! Благодарю моего давнего друга @tut_said «спасатели спешат на помощь» – Мой вариант! Если разбила телефон, потеряла ключи, опаздала на встречу и сломала каблук – смело зови его и как минимум телефон он спасёт, но с его способностями может и всё остальное))) Итак – блиц: 1. Какую ошибку вы больше никогда не повторите? – не пойду с собой на компромиссы! Зачем сглаживать явные не мои углы?! Мне эти углы на х… не нужны просто🤗 2. Что хуже – потерпеть неудачу или вовсе не пробовать? – хуже тупить! – не думать и пробовать!!! 3. Что больше помогло вашему личному росту — вызовы и испытания или приятные и уютные мгновения жизни? – я помогла моему росту, ну и ещё один человек, пожалуй, он знает…))) 4. Если бы вы могли сделать так, чтобы в вашей жизни больше не было вызовов и препятствий, согласились бы вы на это? – ха! Уже!))) 5. Что стоит между вами и вашей самой главной целью? Дайте ответ одним словом. – время (кстати, так называется мой любимый фильм) 6. С каким мужчиной ты будешь?! – с интересным мне и жаждущим меня, деликатным и чутким, чтоб не давить, но только берущим от жизни всё и меня в том числе – выжидательная позиция опасна в моём случае. Я не бываю одна долго. 7. Как часто вы ложитесь спать с ощущением злобы или гнева? – никогда! Был только один период в жизни, но он связан с внешним раздражителем, а не моим настроем. 8. Почему мы больше всего думаем о других людях, когда их нет рядом? – ха))) не факт! 9. Что это значит — выжать из вашей жизни максимум? – значит, как Я! #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #ремонтайфон #починитрубку #ремонтсвыездом #срочно #айфонразбила
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Беркова – блиц! Едем к друзьям за город, @Sib.dom_belya привезли целых 5 платьев, и это катастрофа. Они все крутые. То мне всегда нечего надеть, то не знаю, что выбрать 🙈 женщины все такие? 1. Что на сегодняшний день для Вас является настоящими, основополагающими ценностями в жизни? – конечно семья, друзья, развитие, реализация. Никто перед смертью не думает, как мало времени я уделял работе – я это хорошо понимаю) и стараюсь максимально качественно проводить время с близкими. Развитие – это жизнь, или все пойдёт в обратную сторону, на спад. Реализация – заниматься любимым делом, чтоб быть увлекающейся, наполненной личностью. И если все области жизни в развитии, или хотя бы в движении – это счастье. 2. Что Вам нравится в себе (во внешности, особенностях характера, поведении, поступках)? А что не нравится в себе? – не нравится много чего во всех областях, с чем-то я работаю, а что-то пришлось принять и адаптироваться. Например я была очень не пунктуальной (могла на пару часов опоздать) – искоренила напрочь такую безалаберность, а вот то, что я рассеянная пришлось принять и писать списки, чтоб ничего не забыть, перепроверять важные вещи. Также считаю, что слишком мало циничности и многовато доброты, здоровый эгоизм бы мне не помешал. Во внешности почти всегда есть над чем поработать, но все недовольства тут касаются моего труда, а не природных данных. – нравится мне моё упорство – я в любом случае буду идти к задуманному, обаяние – приятно ощущать это влияние на людей), трудоспособность и увлеченность – сделаю дело, даже с температурой 40 и сделаю хорошо. Внешность я свою просто люблю безусловно 🤗 3. Чего вы хотите от жизни? И есть ли маленькие чисто женские слабости? – от жизни…, скорей от себя. Для меня жизнь, как в том мультике: злишься в озеро и оно тебя пугает, улыбаешься и мир такой же вокруг, мой мир внутри. Мы создаём всё, что к нам прийдет, так что я хочу от себя терпения и не сварачивать с пути. – женские слабости, эксклюзивные аксессуары и драгоценности 😁 Дорогие мои, а какие у вас женские или мужские слабости? #беркова #дом2 #платье #берковавидео #одежда #подарки #бутик #настроениежены #тыейплатье #онатебебытькрасивой