Marco Rubio alerta que régimen de Maduro intentará dividir a la oposición con negociaciones falsas

El senador republicano de los Estados Unidos por la Florida, Marco Rubio se pronunció en torno posibles intentos de dividir a la oposición venezolana.

lapatilla.com

“El apoyo de los Estados Unidos y los aliados internacional al presidente Juan Guaidó se basa en la Constitución de Venezuela y el estado de derecho.

El régimen de Maduro tratará de dividir a la oposición con negociaciones falsas y movimientos simbólicos. Pero las sanciones y la política de Estados Unidos sólo responderán a las solicitudes de Guaidó y la Asamblea Nacional”, escribió Rubio.

U.S. & Intl partners support for President @jguaido is based on constitution of #Venezuela & rule of law#MaduroRegime will try to divide opposition through fake negotiations & symbolic moves

But sanctions & U.S. policy will respond only to requests from Guaido & Natl Assembly

— Marco Rubio (@marcorubio) 23 de marzo de 2019