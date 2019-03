Una fotografía de una jugadora australiana desata el sexismo en las redes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una fotografía de Tayla Harris, una jugadora de fútbol australiano, ha desatado una enorme polémica en su país por los comentarios abusivos y sexistas que recibió tras su publicación en redes sociales por parte de una cadena de televisión el pasado martes. Harris, que también practica el boxeo, tildó las opiniones de “repulsivas” y las consideró como “abuso sexual”, publica El Mundo.

Harris, que juega en el Carlton Blue en la Liga femenina de Fútbol Australiano (AFLW), fue fotografiada con su pierna totalmente extendida mientras golpeaba el balón para marcar. La cadena Seven Network publicó la imagen, pero tras el aluvión de insultos y comentarios intolerables, decidió retirarla de sus redes. Poco después rectificó y volvió a publicarla: “Pedimos disculpas. Retirando la foto hemos enviado un mensaje erróneo. Muchos de los comentarios eran inadmisibles y estamos trabajando duro para prohibir los trolls en nuestras páginas. Nuestra intención era destacar la increíble actuación de Tayla Harris y continuaremos celebrando el fútbol femenino”, reza la publicación del canal australiano.

Mientras, Harris decidió publicar la controvertida fotografía en sus cuentas en redes sociales. “Aquí una foto mía trabajando. Pensad antes de publicar un comentario despectivo, animales”, comentó en su perfil de Twitter. Mientras, en Instagram escribió: “Mi pierna está bien, pero los comentarios despectivos y sexistas no”.

We're sorry. Removing the photo sent the wrong message.

Many of the comments made on the post were reprehensible & we'll work harder to ban trolls from our pages.

Our intention was to highlight @taylaharriss incredible athleticism & we'll continue to celebrate women's footy. pic.twitter.com/p24Ll08LRC

