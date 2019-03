Muebles rodando y techos que caen: Los angustiosos momentos en el crucero Viking Sky (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Turismo

Los pasajeros grabaron los angustiosos momentos vividos en el crucero Viking Sky que sufrió una avería este sábado. Los videos muestran las consecuencias del fuerte oleaje en el interior del barco, totalmente inclinado por la fuerza del mar.

El “Viking Sky” hizo un llamamiento de socorro el sábado por la tarde cuando se averió un motor. En medio de una tormenta, el crucero avanzaba sin rumbo hacia las aguas costeras donde hay arrecifes, en la región de Møre og Romsdal (oeste de Noruega).

Tras haber logrado poner en marcha de nuevo sus motores, el crucero se estabilizó lanzando el ancla a unos dos kilómetros del litoral y las autoridades pusieron en marcha una gran operación de evacuación con hasta seis helicópteros simultáneos.

Las imágenes del interior del “Viking Sky” muestran las fuertes sacudidas que hacían caer cosas del techo mientras los pasajeros intentaban mantener la calma.

En otros vídeos se ve a decenas de pasajeros esperando su evacuación con sus chalecos salvavidas. “Ahora evacuan en helicóptero a mi padre de 83 años”, escribió Ryan Flynn en Twitter, junto a imágenes de un helicóptero levantando en vuelo.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD — Alexus Sheppard ???? (@alexus309) March 24, 2019

Getting ready to get off the ship…we are safe and sound! #VikingSky pic.twitter.com/27S1Ezh3yX — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) March 24, 2019

Here’s my 83 year old dad being airlifted from the #vikingsky We are all off the ship safely! pic.twitter.com/FCToSn4L16 — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) March 24, 2019

Still on #vikingsky more than 15 hours after the initial mayday call! We need off this ship! pic.twitter.com/T4sFqc1dZ3 — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) March 24, 2019

Tras haber logrado poner en marcha tres de sus cuatro motores, se acercaron dos remolcadores que ahora están llevando al barco hacia el puerto de Molde, a unos 80 kilómetros de distancia.

“El barco se desplaza con sus propios motores, con remolcadores delante y detrás”, dijo el coordinador de los servicios de socorro, Jan Morten Dale, en una rueda de prensa.

“Esto demuestra que las cosas están relativamente bajo control a bordo”, añadió.

People are SO bored they’re re-packing the life jackets ? pic.twitter.com/3WBqEoWX5t — Alexus Sheppard ???? (@alexus309) March 24, 2019

Las operaciones de rescate se vieron complicadas por el mal tiempo y la edad avanzada de muchos de los pasajeros, que según la policía son en su mayoría estadounidenses o británicos.

“Parece que el barco debería llegar a Molde con los demás pasajeros a bordo. No hay más evacuaciones”, dijo el alcalde de Fraena, Jan Arve Dyrnes.

El “Viking Sky” debería llegar a su puerto refugio hacia las 15H00 (13H00 GMT), indicó.

Los pasajeros evacuados fueron trasladados a hoteles.

Uno de ellos, Rodney Horgan, explicó como un muro de agua entró en el interior del crucero al romperse un cristal.

“Entre 20 y 30 personas fueron arrastradas ante mis ojos”, dijo a la cadena NRK. “Estaba de pie, mi mujer sentada ante mi y de golpe ya no estaba. Pensé que era el final”, explicó, todavía muy afectado.

Entre las personas hospitalizadas al menos tres, una mujer de unos 90 años y dos de unos 70, sufren fracturas graves.

“Todo el mundo se quedó en calma. No vi ningún tipo de histeria. Fue bastante dramático cuando uno de los cristales se rompió y entraron las olas” en la segunda cubierta, explicó por su parte Ruth, otra pasajera, a NRK. “El barco fue golpeado por las olas que venían de los cuatro lados”, añadió.

Según otro pasajero evacuado, el crucero se movía cerca de 45 grados en cada lado.

El “Viking Sky”, operado por la compañía noruega Viking Ocean Cruises, es un barco moderno de 2017 que puede llevar hasta 930 pasajeros. Esta vez venía de Tromsø (norte) y se dirigía a Stavanger (suroeste) cuando sufrió la avería.

Esta zona, llamada Hustadvika, es conocida por su dificultad de navegación hasta el punto de que para evitarla las autoridades estudian construir un túnel para barcos en una montaña del litoral.

Sin embargo el túnel, pensado para barcos de pequeño tamaño, está por el momento en punto muerto por falta de financiación.

Incluso los vikingos ya evitaban en su época navegar por estas aguas y preferían levantar sus embarcaciones para trasladarlas por vía terrestre de un fiordo a otro.

“Es una de las peores experiencias de mi vida pero, cuando ves como terminará, se puede decir que hemos tenido suerte”, dijo el armador del “Viking Sky”, Torstein Hagen, en el periódico Verdens Gang (VG).

El sábado los servicios de rescate tuvieron que asistir a otro barco que tuvo problemas de motor en la misma zona.

Con información de AFP