Bolton: Maduro perdió el apoyo de los venezolanos, ahora confía en Cuba y Rusia para reprimir a civiles

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló este lunes que Nicolás Maduro ahora confía en Cuba y Rusia para reprimir a los venezolanos tras perder cada vez más el poco apoyo de los venezolanos que le quedaba.

lapatilla.com

Bolton condenó la presencia de militares rusos en Venezuela para apoyar al régimen. Además, destacó que Nicolás ahora se “vuelve más temerario y aislado con esta nueva maniobra”.

“Maduro ha perdido el apoyo del pueblo venezolano, por lo que confía en Cuba y Rusia para usurpar la democracia y reprimir a civiles inocentes. Esto muestra que se está volviendo aún más temerario y se está aislando más”, comentó.

Maduro has lost the support of the Venezuelan people, so he’s relying on Cuban and Russian support to usurp democracy and repress innocent civilians. This news shows he is growing even more reckless and isolating himself further. https://t.co/3IaDnwBQkU

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 25 de marzo de 2019