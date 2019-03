Caiga Quién Caiga | Un Solo Hombre No Puede, por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

Juan Guaido ¿Preocupado o cansado? o ¿Ambos?

Han pasado más de dos meses y aún la situación en Venezuela luce igual…perdón, me equivoco, disculpen: Esta peor. La calidad de vida, la tragedia de vivir en un país otrora rico, se hace más insoportable cada día. No dudamos que a nivel del exterior se siente distinto. Todos los días te dicen que hemos avanzado. ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde estamos ahora? Preguntas que suelen hacer analistas, dirigentes, políticos y opinión pública en general. Otro grupo intenta buscar culpables y realmente no comulgo en esa idea.

Yo creo que el Presidente Guaido ha hecho su mejor esfuerzo. Lo duro es que no es suficiente.

Ciertamente después de 20 años, parece infantil quejarse por dos meses. Están en lo cierto.

Explicar no es lo mismo que discursear.

Las marchas en Caracas se siguen llenando. No ocurre lo mismo en el resto del país. Necesario analizar. Pensar respuestas oportunas, que calmen aunque no basten para agotar la DESESPERACIÓN que nos embarga.

REALIDAD

Dura sigue siendo una: Todo el que se puede ir, arranca. Dentro del decálogo del inmigrante previo a la partida, está asistir a las marchas y tomarse el respectivo SELFIE con los dirigentes que están en el OJO DEL HURACAN, incluido el propio Guaido. Al llegar esa es una prueba para justificar el asilo. Lo digo porque algunos se creen el cuento de ser estrellas adoradas, que también las hay.

Nadie puede saber cuándo termina esto. Los funcionarios de Estados Unidos declaran mucho sobre las sanciones. Es lo único que repiten. Si lees a Marco Rubio, te animas y crees que los “Marines” están llegando por la Guaira. Carla lo secunda. Al llegar la noche y el amanecer, vuelves a la pesadilla de sufrir un apagón, no tener dinero para comprar y cuando tienes no hay, no tener agua, montarte en una perrera o que el metro te deje varado. Seguro ocurrirá ¿Cuándo? Es la pregunta de las 74 mil lochas.

María Corina como una voz en el desierto clama por el 187. La secundan valientes diputados de la Fracción 16J. Sin embargo las fracciones de VOLUNTAD POPULAR, PRIMERO JUSTICIA, UN NUEVO TIEMPO y ACCIÓN DEMOCRÁTICA eluden de una u otra manera el tema.

Tenemos CITGO. Un Representante en el BID. Un embajador que quiso lucirse en España y metió la pata. Otro en Colombia que no puede justificar el maltrato en refugios y la no atención de los policías y militares desertores. Mucho lobby en Washington y hasta menciones en discursos del Presidente Trump.

En Venezuela, el usurpador y compañía continúa al mismo ritmo de desaciertos, de abusos. No tocan a Guadio (Por ahora dice Diego Arria) pero si a sus amigos cercanos y colaboradores.

La Marcha a Miraflores no tiene fecha. El Zulia, el estado más maltratado por la crisis, no ha tenido la dicha de conocer al nuevo héroe nacional. ¿Centralismo? ¿Estrategia? Los non plus ultra de su equipo, se toman fotos con él en la playa, comiendo empanadas en la Guaira, no obstante son torpes explicando porque no ha ido a ver a los empresarios y comerciantes saqueados en Maracaibo. Solo lo hizo solidariamente María Corina y hoy creo que hasta el usurpador llegara primero, a decirles mentiras, ofrecerá dinero, como lo hizo a través de la Gobernación, vía los Bancos del Estado. Tendría que ser en dólares.

Vamos bien, no lo dudo. Para mi gusto, solo es muy lento el caminar. Me tiene sin cuidado los que se molestan por decir esto, yo si soy CAIGA QUIEN CAIGA. El hambre, la muerte, no espera. Muy rápido actúa.

Guaido no puede solo, por más esfuerzo que haga. No quisiera estar en su lugar. El problema es que todos confiamos y esperamos de él, la solución, el paso… Él sabe lo que tiene que hacer. Peores tragedias de las que hemos vivido señor Presidente no habrán. Triste la carencia de unidad en un tema vital.

JINETERAS EN VENEZUELA

Tanto es la asimilación del proceso cubano, que desde hace muchos años, la prostitución se cobra en Venezuela en muchos lugares, con comida, con cosméticos, con regalos. A diferencia de Cuba, aún no ha llegado a todos los estratos sociales. Eso sí, va a toda velocidad.

LO PEOR DE LA CRISIS…digno de Ripley

Aunque usted no lo crea

Es que ya no te puedes quejar. Ni reclamar. Si lo haces, el fiscal de la constituyente procubana te puede acusar de “incitación al odio”. Así que ante los errores y los horrores revolucionarios, no queda otra que alegrarse. Caso contrario la cárcel es tu futuro.

Igual sucede con la corrupción espiritual. Carrara, Lombroso y hasta los procesalistas Carnelluti, Chiovenda, deben estar revolcándose en su tumba al escuchar a nuestro pobre poder judicial. Si alguna vez termina esta mafia criminal de gobernar, habría que revocarles el titulo sin ninguna dilación y prohibir su entrada a las aulas universitarias y a los recintos judiciales. Un magistrado que fue vecino de mi padre, garantizo CÁRCEL al que lo mencionará en redes.

En este país, nadie respeta el sumario de las causas. Solo no existe para los implicados, teóricamente hablando. Cualquier funcionario explica a los medios que lo vio, y señala detalladamente el contenido del mismo.

QUE EL RELAMPAGO DEL CATATUMBO LES CAIGA

Nos parecen débiles las respuestas de la oposición zuliana con respecto a la crisis eléctrica. Algunos insólitamente actúan con claras intenciones electorales llamándose “gobernador electo”, después de haber renunciado, supuestamente por dignidad (Caso Primero Justicia). Por allí vemos al GRUPO COQUIVACOA encabezado por Guanipa y Pablo Pérez, buscan sede y se pusieron de acuerdo para aspirar la Gobernación y la Alcaldía respectivamente. Manuel Rosales no sale del lado de Guaido. AD está desaparecido del mapa zuliano. Voluntad Popular, sólo tiene voluntad, no lo vemos nada “popular”. Vente Venezuela, estructuralmente no existe y Soy Venezuela, sigue siendo un intento.

No dudo que el Gobernador Prieto quiera hacerlo bien, aunque hasta el presente no lo he visto. El problema es que este asunto requiere de atención de las altas esferas. Se resuelve con muchísimos dólares. Gobernación no puede ni con los bombillos de la residencia oficial. Esto es lo que debe hacerle entender a Maduro, el señor Prieto. Parafraseando a Nicolás, en el Zulia “Ni un kilogramo” de electricidad se produce. Dependemos totalmente del deficiente servicio eléctrico nacional, a través de la prehistórica interconexión con el Guri. Aun se espera el famoso CRONOGRAMA. Eso sería no la solución. Si la esperanza para poder resolver las carencias.

EXCELENTE RESPUESTA DE GUAIDO

Leo el #23Mar 12:47pm #Anzoategui El Presidente (E) @jguaido: Me regalaron una estatuilla con mi figura, y lo agradezco pero entiendan que no hay que fomentar el personalismo sino recuperar los símbolos patrios.

MIENTRAS TANTO

Muchos voceros de Nicolás se quejan de la presunta “invasión” y algunos payasos de la oposición señalan no poder avalar la solicitud de “Fuerzas Militares” del exterior, porque eso sería un error. Se olvidan de los ejércitos extranjeros que nos ayudaron a enfrentar la tiranía española y lo más grave: LA INVASIÓN CUBANA RUSA TERRORISTA presente en suelo patrio desde hace 20 años.

Los rusos llegan a poner orden en un territorio destruido por la guerrilla, luego que Chávez les regalará grandes porciones de tierra. Vienen a asegurar sus inversiones.

