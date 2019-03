Diez x Uno: El pesado paso del tiempo – A buen entendedor… – Avavit reporta

1. El pesado paso del tiempo:

El paso del tiempo es algo tan particular, tan subjetivo, tan individual, algo más que amplio. Algunas personas consideran que tal o cual semana pasó volando, otras piensan que no, que más bien su transcurrir fue lento. Y así vamos por la vida. Así nos despertamos y acostamos. Particularmente soy terrible en eso, si dejo alguna tarea para después, cuando reacciono me doy cuenta que ha pasado más tiempo del adecuado para la misma, es algo que me sobrepasa. Bueno, igual es la vida del venezolano por encima de la mayoría de los países, debido a que el formato en el que vivimos desde hace 20 años, de una constante preocupación y saturación en el estilo de vida, nos lleva a que cuando reaccionemos, nos damos cuenta que se nos fue parte de la vida. Luchando contra un régimen, que ha trabajado en acabar con cualquier calidad de vida o rastro de ella. Nadie puede decirme que no es así. En donde han sido exitosos y por demás es en la zozobra, en el stress, en el dolor, en la tensión, en la depresión, en la vejación a más de 30 millones de personas. Sin contar, el ofensivo cinismo con el que estas personas se manejan, que muchas veces supera inclusive a los problemas en sí. Esperemos que las cosas terminen de ajustarse, nivelarse y estructurarse, para que este hermoso país vuelva a tener calma, tranquilidad, y sobre todo el cinismo quede en el último sótano de nuestro día a día.

2. Cinco años y contando:

Justamente hablando del paso del tiempo, pues como saben, redes como Facebook tienen recordatorios de que pasaba o que publicabas tal o cual día. Y justamente este 17 de marzo pasado me llegó uno que me recordaba que había publicado ese mismo día pero de 2014, era el aviso sobre que AirCanada había dejado de volar a Venezuela. Recuerdo claramente que ese día fue uno de muy fuertes manifestaciones en el país, sobre todo en la Plaza Altamira. Pero lo más cumbre es que al ver esa publicación me doy cuenta que han pasado ya 5 años de eso, un lustro, media década. Es decir, un camión de años y ese día de 2014, se exigían las mismas cosas que hoy en día. Ese día de 2014, se iba la primera de muchas líneas aéreas que poco a poco fueron abandonando este otrora excelente mercado de los viajes de negocios y placer. Ese día fue hace muchos días. Y justamente muestra claramente que el tiempo inexorablemente ha pasado y pareciera que nada cambia o cambiara. Sin embargo, lo más increíble de todo esto es que el venezolano ha seguido en pie de lucha, ha seguido manifestando y exigiendo y eso es lo que sin duda debe tener muy sorprendida a la opinión mundial. Es decir, no se puede decir que los venezolanos democráticos, no son verdaderos hijos y herederos de Bolívar.

3. No se estaría yendo cualquiera:

Para muestra un botón de que las cosas siguen deteriorándose, es que a 5 años de la salida de AirCanada y luego de ver la larga pasarela de empresas aéreas yéndose, tenemos en frente una nueva amenaza a la actividad aerocomercial de nuestro pais. American Airlines al menos al momento de escribir este “DiezXUno” no ha terminado de decidir que hará con su operaciones en Venezuela, la cual se mantiene suspendida hasta el 20 de este mes (48 horas más) y los siguientes días, se ven los vuelos en los sistemas pero cerrados a la venta. Al hablar de la posible ida de American de Venezuela, no es cualquier partida. Esta es una de las más longevas operaciones en el pais, donde la marca ha calado en el mercado siendo siempre la referencia por excelencia para viajar a Miami y más allá. Y ni hablar de Maracaibo. No se estaría yendo cualquier empresa. Será un adicional revés, 5 años después, al negocio al que muchos seguimos apostando en este país.

4. American Airlines en cifras:

Para ver un poco en números el impacto de la posible salida de American Airlines de territorio venezolano, el país estaría perdiendo aproximadamente 480 asientos diarios (2 vuelos a Caracas y 1 a Maracaibo), lo que representaría unos 14.500 al mes. Además del impacto económico que esto significa, está la agudización en la desconexión del país con el mundo. Sin contar el daño al negocio de agencias de viajes, mayoristas de turismo, hoteles y más, que ya está más que vapuleado. Así como la movilización de carga vital para el país hoy en día. Es un muy duro golpe al turismo, los negocios, el intercambio comercial, de salud, etc.

5. A buen entendedor…:

Por supuesto que la retirada del personal de la embajada de Estados Unidos da pie para todas las conjeturas que se quieran. Pero creo que de todo ese momento el más particular y delicado, es la retirada de su bandera en ese edificio. Sería bueno preguntarle a historiadores, cuantas veces eso ha pasado en la historia y en qué países. Pero no sería ilógico pensar que debe ser en países con conflictos muy difíciles y donde algo pasó, que provocó tal reacción del gobierno del norte. Pero acá a ciencia cierta no ha pasado nada en contra de Estados Unidos, es decir, no pasa nada más allá de la muy mala relación entre Maduro y ellos. Y claro está, la debacle de los servicios públicos. Pero no fueron los voceros de aquel país los que dijeron que tenían luz y agua suficiente para aguantar mucho tiempo?. Es decir, esa no puede ser la razón. Al retirar su bandera esa edificación sigue siendo propiedad de ellos, pero ya no es una representación diplomática como tal. Es decir, hasta allí llegó la diplomacia de Estados Unidos?. De ser así, hacia donde van las acciones?. Creo que toda reposa en esta declaración de Pompeo: “….la presencia del personal diplomático de Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de Estados Unidos”.

6. Fernández Pons lo dejo muy claro:

Por alguna parte me llegó el discurso que el Sr. Esteban Fernández Pons dio recientemente en el Parlamento Europeo, sobre la critica situación de Venezuela. Me pareció una pieza extraordinaria que defiende, el deber ser, que defiende la sindéresis, la decencia, la verdad y sobre todo los derechos fundamentales de un pueblo, de un gentilicio. Lo colgué en mi cuenta de twitter, solo buscando que el mismo llegara un poca más allá, y pues se viralizó. Por ejemplo en el canal de Youtube de la Delegación Española del Grupo PPE ese video tiene al momento 3.944 visualizaciones, el que yo colgué tiene 23.000 reproducciones, más de 56.000 impresiones, casi 7 mil interacciones con 922 me gusta y 855 RT. Les recomiendo ampliamente ver el mismo y multiplicarlo. Acá esta:

7. Difícil momento para Boeing:

Y no menos importante es el escándalo de Boeing al ser ordenado que sus unidades MAX 8 y 9, sean dejadas en tierra por parte de los EEUU, y varios países más. La medida ya había provocado en horas, una gran pérdida monetaria para el gigante ensamblador de aviones. Más allá de posibles acciones legales que tomarán las líneas áreas usuarias de este avión, y por supuesto la reprogramación de vuelos que esto conlleva. Me hicieron llegar un video donde un instructor de 737 da una sencilla pero interesante explicación, de qué pudo haber pasado en el avión de Lyon Air y el de Ethiopian Airlines. Acá el video.

8. Eurobuilding manejando la crisis:

Cuando pudimos retomar algo de la normalidad en Venezuela, luego del histórico mega apagón, conversé en el programa de radio con Tachy Molina, Directora General de los Hoteles Eurobuilding, ya que quería saber cómo habían afrontado ese momento tan difícil. Pues nos comentó cosas tan increíbles como que tuvieron que contratar más de 200 camiones cisternas para proveer del líquido al hotel de Caracas, así como muchas otras peripecias. Acá la conversación.

9. Avavit reporta:

También conversé con Nicola Furnari, Presidente de Avavit, para que nos contara un poco del estatus de las agencias de viajes a nivel nacional, luego de los acontecimientos eléctricos y de servicios, acá sus comentarios y completo informe.

10. Margarita operativa:

Igualmente Julio Arnaldes, Presidente del Buro de Margarita, informó que las empresas que forman parte del mismo, mayoristas de turismo, hoteles y demás, están 100% operativas, información que es muy importante y más con una temporada a la vuelta de la esquina.

@ReinaldoPulido