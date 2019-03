NetBlocks: 85% del país sin conexión y con poca evidencia de recuperación #26Mar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El observatorio de Internet NetBlocks identificó este martes que, pasadas 24 horas de un segundo apagón nacional, 85% del país sin conexión con poca evidencia de recuperación.

“Venezuela ahora se ha desconectado en gran medida durante 24 horas después de un segundo apagón nacional; los datos de la red actual muestran el 85% del país sin conexión con poca evidencia de recuperación #SinLuz”, informaron.

Venezuela se ha estado recuperando de una serie de interrupciones de una magnitud sin precedentes desde el 7 de marzo que dejó fuera de servicio las utilidades de conectividad a Internet de Venezuela. La nueva interrupción está en una escala similar a las dos primeras interrupciones a principios de mes.

Update: #Venezuela has now been largely disconnected for 24 hours following a second national power blackout; current network data shows 85% of the country offline with little evidence of recovery #SinLuz #Apagon #26Mar ??https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/UoY0qGheBr

— NetBlocks.org (@netblocks) March 26, 2019