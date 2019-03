Fabiana Rosales se reúne con Abrams y otros altos funcionarios de EEUU (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La primera dama encargada, Fabiana Rosales, se reunió este miércoles con Elliott Abrams, encargado especial de EEUU para Venezuela, y con Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

lapatilla.com

Tras su visita al país norteamericano, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tuvo un encuentro con Abrams y Breier junto a Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante EEUU.

“Es maravilloso ver de nuevo a Fabiana Rosales, esposa de @JGuaido, y saludarla a ella y a la @AsambleaVE por su valentía y dedicación. El futuro de Venezuela recae en el pueblo venezolano. Bajo el liderazgo de Guaidó, un futuro pacífico y próspero está a su alcance”, manifestó a través de Twitter Kimberly Breier tras el encuentro.

Wonderful to see again Fabiana Rosales, wife of @JGuaido, and salute her and @AsambleaVE for their courage & dedication. Venezuela's future rests with the Venezuelan people. Under Guaido’s leadership a peaceful & prosperous future is within reach. –KB #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/a1aYXk7u8C

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) March 27, 2019