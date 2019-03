Marco Rubio: Las naciones que reconocen a Guaidó deben aclarar ahora qué harán con Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por Florida de EEUU, Marco Rubio, pidió este miércoles a las naciones que reconocen al presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, aclarar cómo responderán si Nicolás Maduro continúa con los ataques a miembros de oposición y la Asamblea Nacional.

lapatilla.com

Rubio hizo la petición desde su cuenta de Twitter tras ver los últimos acontecimientos que se han dado en el país venezolano en contra de los diputados, periodistas, entre otros.

“IMPORTANTE: La amenaza a periodistas, activistas de la oposición, miembros de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó se ha incrementado dramáticamente en los últimos días en Venezuela. Las naciones que reconocen a Guaidó deben dejar en claro qué harán si Maduro avanza con este plan”, escribió.

IMPORTANT: The threat to journalists,opposition activists,members of National Assembly & @jguaido has increased dramatically in last few days in #Venezuela.

The nations who recognize Guaido must make clear now what they will do if #Maduro moves forward with this plan.

— Marco Rubio (@marcorubio) 27 de marzo de 2019