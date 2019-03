Marco Rubio explica por qué Maduro no puede reparar el sistema eléctrico de Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador del estado de Florida (EEUU), Marco Rubio, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que Nicolás Maduro no puede reparar el Sistema Eléctrico Nacional luego de los constantes apagones de marzo.

lapatilla.com

“El apagón anterior causó daños permanentes al sistema de transmisión ya degradado”, explicó Rubio. “La única forma de solucionar esto es una reparación masiva de todo el sistema, algo que Maduro no puede hacer”, puntualizó.

“Los cortes de energía serán la nueva norma en Venezuela siempre y cuando el régimen de Maduro esté en su lugar”, sentenció el senador estadounidense.

Power outages will be the new norm in #Venezuela as long as #MaduroRegime is in place.

The earlier blackout did permanent damage to already degraded transmission system. The only way to fix this is a massive repair of the entire system, something #Maduro can’t do. https://t.co/CXLHMqniOg

— Marco Rubio (@marcorubio) March 27, 2019