El régimen de Maduro cortó el acceso a Internet más de tres horas este #27Mar mientras Guaidó hablaba sobre la Operación Libertad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El alcance de la interrupción puede verse en el cuadro proporcionado por Netblocks.org, que sigue las paradas de Internet en diferentes países y que muchos utilizan en Venezuela por la falta de información oficial proporcionada por el régimen de Nicolás Maduro.

El grupo informó que los datos de rendimiento de la red muestran que el proveedor estatal de internet ABA CANTV “restringió el acceso a YouTube, al servicio de transmisión de video en Twitter Periscope, a varios servicios de Google y a Microsoft Bing por un período de tres horas y media el 27 de marzo de 2019”, publica Infobae.

Los bloques, que duraron desde las 16:05 UTC hasta las 19:35 UTC (12:05 PM a 3:35 PM VET) coincidieron con una conferencia de prensa de Juan Guaidó que detallaba los planes para una resistencia nacional llamada Operación Libertad. “Los datos de la red muestran que las interrupciones son distintas de las interrupciones causadas por las interrupciones del suministro eléctrico en todo el país”, reveló Netblocks.

La organización explicó que los hallazgos se basan en un conjunto de 2.400 mediciones de rendimiento y accesibilidad de la red observadas desde 120 puntos panorámicos en todo Venezuela. Las mediciones de la diferencia de NetBlocks tomadas en la misma ventana de tiempo indican que alrededor del 70% de las redes de Venezuela estaban completamente desconectadas debido a los apagones en curso:

Update: It has been 55 hours since the onset of nationwide power outages in #Venezuela; 69% of the country remains offline after a new drop in connectivity #SinLuz #Apagon #27Mar ??https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/7trvLoLqjd

— NetBlocks.org (@netblocks) March 28, 2019