Diversos funcionarios rojitos son alcanzados por las nuevas advertencias de Marco Rubio

El senador estadounidense de Florida, Marco Rubio, emitió una serie de advertencias a diversos funcionarios todavía leales a Nicolás Maduro, con la intención de salvar vidas ante el aumento de la represión.

lapatilla.com

“Hoy llamé solo a algunos de los muchos leales al régimen de Maduro que ahora enfrentan una elección que define la vida”, comentó Rubio en Twitter. “Maduro ha perdido la cabeza y está listo para desatar una represión mortal. Deben elegir salvar la vida inocente y Venezuela o ser tan culpables de estos crímenes como él”, añadió.

Today I called out only a few of many #MaduroRegime loyalists who now face a life defining choice. #Maduro has lost his mind & is ready to unleash deadly repression. You must choose to either save innocent life & #Venezuela or be as guilty of these crimes as he is. — Marco Rubio (@marcorubio) March 28, 2019

Estos fueron los señalados por el senador:

Jesús Suárez Chourio

“Si quiere cumplir su promesa constitucional y canjear su nombre, ahora es el momento para Jesús Suárez Chourio y el Ejército de las Fuerzas Armadas para proteger a las personas de Venezuela de las pandillas criminales que Maduro ha habilitado para aterrorizar a personas inocentes”.

If he wants to fulfill his constitutional promise & redeem his name now is the time for @JSuarezChourio & @EjercitoFANB to protect the people of #Venezuela from the criminal gangs #maduro has empowered to terrorize innocent people. — Marco Rubio (@marcorubio) March 28, 2019

Remigio Ceballos Ichaso

“Usted sabe que los apagones eléctricos no tienen nada que ver con la ‘guerra electrónica’. Si espera limpiar su nombre ahora, es el momento de levantarse y enfrentar a las pandillas criminales que Maduro ha llamado para aterrorizar a las personas que juraron proteger”.

.@CeballosIchaso you know that the electrical blackouts have nothing to do with “electronic warfare”. If you hope to ever clear your name now is the time for you to stand up & confront the criminal gangs #maduro has called on to terrorize the people who swore an oath to protect. https://t.co/MqdeBQTpMe — Marco Rubio (@marcorubio) March 28, 2019

Tarek William Saab

“Los delitos que has cometido son tan graves que te resultará difícil evitar enfrentarte a la justicia, incluso si te escondes en Turquía. Pero si espera obtener alguna indulgencia, ahora es el momento de ayudar a salvar vidas de inocentes ayudando a reemplazar el régimen de Maduro”.

.@TarekWiliamSaab the crimes you have committed are so severe it will difficult for you to avoid facing justice,even if you go hide in #Turkey. But if you hope to gain any leniency, now is the time for you to help save innocents lives by helping replace the #MaduroRegime. — Marco Rubio (@marcorubio) March 28, 2019

Más temprano, Rubio también tuvo unas palabras para Vladimir Padrino López y Maikel Moreno:

“Si alguna vez tienen la intención de cumplir sus funciones constitucionales y canjear sus nombres, ahora es el momento para que Maikel Moreno disuelva la asamblea constituyente ilegítima y restablezca el poder de Asamblea Nacional y para que Vladimir Padrino proteja a Venezuela de colectivos criminales armados”.