Marco Rubio: Espero que el Grupo de Lima reconsidere cualquier arreglo comercial con Rusia

El senador estadounidense, Marco Rubio, señaló este jueves que el régimen que lidera Nicolás Maduro no tiene capacidad para abastecer los alimentos ni le energía eléctrica de la nación sudamericana, manifestando que solo están recibiendo la ayuda de Rusia y China en este sentido.

lapatilla.com

Al mismo tiempo, Rubio solicitó al Grupo de Lima, integrado principalmente por Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina, reconsiderar los tratados militares y comerciales con Rusia.

“Espero que cada nación en el #GrupoDeLima reconsidere cualquier arreglo militar o comercial que tenga con Rusia”, detalló.

I hope every nation in the #LimaGroup reconsiders any military or commercial arrangements they have with #Russia . https://t.co/lmgFnmmy3R

#MaduroRegime does not the capacity to provide electricity or food. The only way they can do is through the help of #China & the invaders from #Russia. https://t.co/I2iiqo4S5i

— Marco Rubio (@marcorubio) 28 de marzo de 2019