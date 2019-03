La nueva advertencia de Bolton a Padrino López que pone a temblar a Maduro

John Bolton, asesor del presidente de los EEUU, Donald Trump, volvió a dejar una advertencia a Vladimir Padrino López, ministro de defensa de Nicolás Maduro, para que recapacite y se dirija hacia la senda de la democracia.

lapatilla.com

“General @vladimirpadrino: Venezuela debe ser la nación más rica de la región. La codicia y la corrupción de Maduro la han llevado al pauperismo. El papel de las FANB en la transición de Venezuela a la democracia y la prosperidad es vital. Apoye al pueblo y la Constitución venezolana, no a Maduro y Cuba”, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

General @vladimirpadrino: Venezuela should be the wealthiest nation in the region. Maduro’s greed and corruption has led to pauperism. FANB’s role in Venezuela’s transition to democracy and prosperity is vital. Stand by the Venezuelan people and Constitution, not Maduro and Cuba.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 29, 2019