Marco Rubio denuncia que Diosdado dirige colectivos armados bajo su control personal

El senador de Florida, Marco Rubio se pronunció sobre el video de Diosdado Cabello desde Yaracuy donde acompañado por encapuchados presuntamente entrenan “para garantizar la paz”, señalando que promueve los paramilitares.

lapatilla.com

El Señor de la droga Diosdado Cabello pone este video promoviendo a los paramilitares. Pero lo que realmente es es un recordatorio a sus rivales en el ejército y dentro del régimen de Maduro que tiene grupos armados bajo su control personal”, dijo.

Drug lord @dcabellor puts out this video promoting paramilitaries.

But what it really is is a reminder to his rivals in the military & within the #MaduroRegime that he has armed groups under his personal control. https://t.co/ZsNM36ClGv

— Marco Rubio (@marcorubio) March 29, 2019