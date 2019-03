Melania Trump y Fabiana de Guaidó se reunieron en Florida (fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se reunió este jueves en el estado de Florida con la esposa del líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington y medio centenar de países consideran presidente interino de Venezuela.

Melania Trump y Fabiana Rosales sostuvieron una reunión privada en Mar-a-Lago, el club de verano de Trump en West Palm Beach (al norte de Miami), para conversar sobre la crisis humanitaria en Venezuela, la situación de los niños y en particular la forma de hacer llegar la ayuda.

“Me gustó charlar con la primera dama Fabiana Rosales y enterarme a través de ella de los objetivos para mejorar las vidas de los niños en su país”, dijo Melania Trump en un comunicado de la Casa Blanca.

An inspiring meeting with @FabiiRosales as she shared her passionate ideas and plans to restore democracy and to care for the children of Venezuela. We stand with you & Pres @Jguaido. pic.twitter.com/4Oj5bHCqHk

— Melania Trump (@FLOTUS) March 29, 2019