Acusado de millonario fraude en EEUU que se había escondido en Venezuela se declara no culpable

Napoleón Olarte se declaró este jueves no culpable de los cargos que afronta por una estafa en prestamos hipotecarios realizados durante la crisis de 2008, que asciende a 9 millones de dólares y por los que estuvo prófugo de la justicia estadounidense.

El acusado, que se entregó a las autoridades esta semana en Miami (Florida), se declaró hoy en una corte de Los Ángeles (California) no culpable por los hechos ocurridos entre los años 2008 y 2009 y por los que podría recibir 30 años de cárcel si es hallado culpable.

Las autoridades estadounidenses le empezaron a seguir la pista a Olarte desde 2011, cuando huyó a América del Sur, y unos años después, en 2017, un gran jurado federal aprobó juzgarlo por nueve cargos a raíz de su presunta participación en un fraude hipotecario contra el Banco Wells Fargo.

En ese momento, los investigadores establecieron que el acusado vivía en Venezuela con su familia.

Según la acusación, Olarte, y Juan José Calle dirigían la empresa Fast Escrow, una compañía que brindaba servicios intermediarios entre compradores de casas y bancos que otorgaban las hipotecas.

Ambos pagaron sobornos, según escritos judiciales, a Nancy Karina Coleman para que aprobara nueve millones de dólares en prestamos fraudulentos que contenían información falsa de los activos y empleos de los prestatarios, dejando a Wells Fargo sin garantía cuando los préstamos no se pagaron.

Los hechos pasaron justo cuando estalló en EE.UU. la crisis financiera por las llamadas hipotecas “subprime” o “hipotecas basura”, que se otorgaron a personas que no tenían capacidad de pago.

Calle y Coleman se declararon culpables y cumplieron condenas de prisión, pero Olarte huyó y vivió en Venezuela hasta hace un año, cuando se mudó con su familia a Uruguay, país donde fue ubicado por agentes federales.

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía distrital de Los Ángeles, tras varias conversaciones el sospechoso acordó entregarse y viajó esta semana a Miami, donde fue puesto bajo custodia.

En la audiencia de hoy se fijó para el próximo 21 de mayo el inicio del juicio.

EFE

Napoleon Olarte, 40, formerly of Reseda, was charged in a 9 count indictment for his role in a $9 million mortgage fraud loan scheme targeting @WellsFargo. Olarte, who fled 8 years ago, may be in Venezuela but if you know his location, please call the FBI at 3104776565 #wanted pic.twitter.com/chFrJ5sUXO

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) 30 de noviembre de 2017