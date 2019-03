El mensaje de Bolton a Padrino López que salpica a Diosdado

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de los Estados Unidos, John Bolton reiteró su llamado a Vladimir Padrino López para que se apegue a la defensa de la Constitución y sea parte de la solución para tener una Venezuela libre de la dictadura de Maduro.

lapatilla.com

“General Vladimir Padrino: la voluntad del pueblo venezolano es ser libre. Defiéndalos y a la Constitución de la corrupción de Maduro, los paramilitares de Diosdado y la represión de Cuba. Sea parte de la solución”, dijo Bolton en su cuenta en Twitter.

General @vladimirpadrino: The will of the Venezuelan people is to be free. Defend them and the Constitution from Maduro’s corruption, Diosdado’s paramilitaries, and Cuba’s repression. Be part of the solution.https://t.co/M6glsrDo2u

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 30, 2019