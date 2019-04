“¡Esto puede hacer que lo acusen de traición!”: El irónico consejo de Marco Rubio a Saab

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador estadounidense, Marco Rubio, instó a Tarek William Saab a seguir las órdenes de Diosdado & Co. para que no lo acusen de traición, luego de una vehemente respuesta del vocero chavista.

lapatilla.com

“¿Qué pasó con el pedido del régimen de Nicolás Maduro de que todos me bloqueen en Twitter?”, preguntó Rubio a Saab.

“Tenga cuidado Tarek Wiliam, ¡esto puede hacer que lo acusen de traición!”, recomendó con sarcasmo.

Finalmente, Rubio le instó: “Debes entregarte a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Nuestras cárceles son mucho más agradables que las cárceles de Maduro”.

“Tus cobardes amenazas de muerte contra mí por defender a mi pueblo me comprometen aún más a ser leal a mis principios”, le había dicho previamente Saab al senador republicano.

— Marco Rubio (@marcorubio) April 2, 2019