Mick Jagger será operado del corazón

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, se someterá esta semana a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en Nueva York, de la que espera que se recupere por completo, indicó el lunes el sitio web Drudge Report, que citó fuentes no identificadas.

Por: Infobae

La veterana banda de rock anunció el sábado que había pospuesto una gira por Estados Unidos y Canadá para darle tiempo a Jagger a recibir tratamiento médico.

En un concreto comunicado, el icónico grupo explicó que los médicos de Jagger le han indicado que debe tratarse y “no puede salir de gira en este momento”.

Se espera que el músico de 75 años vuelva a los escenarios a mitad de año.

La banda se disculpó por las molestias y aseguró que quienes hayan comprado entradas podrán utilizarlas cuando se anuncie “próximamente” el nuevo calendario de conciertos.

Por su parte, Jagger lamentó la situación vía Twitter y expresó a sus seguidores: “Estoy desolado por posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver a los escenarios pronto. Odio decepcionarlos de esta manera. Una vez más les pido disculpas”.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019