Rubio dice que Maduro amenaza la inmunidad parlamentaria de Guaidó por temor a las protestas

El senador estadounidense por Florida, Marco Rubio, afirmó este lunes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista de allanar la inmunidad parlamentaria del presidente encargado del país Juan Guaidó se debe al temor del régimen de Nicolás Maduro por las crecientes protestas.

Ante esto, agregó a través de la red social Twitter que para los actores del chavismo la inmunidad parlamentaria no genera un obstáculo para detener arbitrariamente a diputados de la Asamblea Nacional.

“La inmunidad legislativa nunca ha impedido al Régimen de Maduro la detención de miembros de la legítima Asamblea Nacional. Pero la protesta de los últimos días en Venezuela los está desconcertando. Son espontáneos y orgánicos. Se trata de la falta de electricidad y el agua no sólo la política”, mencionó.

Legislative immunity has never stopped the #MaduroRegime from arresting members of the legitimate National Assembly.

But protest of last few days in #Venezuela are unnerving them.

They are spontaneous & organic. They are about lack of electricity & water not just politics. https://t.co/uyswJpblgD

— Marco Rubio (@marcorubio) April 1, 2019