Marco Rubio: Cualquier esfuerzo para secuestrar a Guaidó debe considerarse como golpe de Estado

El senador estadounidense de Florida, Marco Rubio, resaltó este martes que cualquier intento para secuestrar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, debe ser visto como un golpe de Estado por las naciones que lo han reconocido.

lapatilla.com

“Cualquier esfuerzo para secuestrar a Juan Guaidó debe ser considerado un golpe de Estado por cada nación que lo ha reconocido como el legítimo Presidente interino de Venezuela. Y cualquier persona que coopere con esto debe ser tratada como un trazador de golpe y tratado en consecuencia”, dijo Rubio a través de la red social Twitter luego de que el régimen de Nicolás Maduro pretendiera tomar medidas para allanar la inmunidad parlamentaria de Guaidó.

El senador recordó que el régimen de Maduro “creó un Congreso alternativo e ilegítimo en Venezuela”, por lo que “cualquier funcionario militar o de seguridad que siga órdenes de violar la inmunidad legislativa de Guaidó con base en la decisión de este Congreso ilegítimo está violando la Constitución que juraron mantener”.

Hizo alusión en el hecho de este martes de la Constituyente del régimen donde sus miembros piden llevar a “paredón” Guaidó porque el allanamiento a su inmunidad parlamentaria les parece insuficiente: “Al igual que Cuba después de que Castro se hiciera cargo de miembros del Congreso ilegítimo del Régimen de Maduro están pidiendo la ejecución del Guaidó por un pelotón de fusilamiento”.

Asimismo, Rubio resaltó que quien manda en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista “es el narcotraficante Diosdado Cabello”.

Illegitimate legislative body created by #MaduroRegime is meeting right now. It’s “President” is narco-trafficker @dcabellor. Expected they will to legislative immunity from leader of legitimate National Assembly & interim President @jguaido setting the stage for his arrest. https://t.co/0eLmQmytzl — Marco Rubio (@marcorubio) April 2, 2019

#MaduroRegime created an alternative & illegitimate congress in #Venezuela. Any military or security official that follows orders to violate legislative immunity of @jguaido on basis of decision by this illegitimate congress is violating the constitution they swore to uphold. — Marco Rubio (@marcorubio) April 2, 2019

Any effort to abduct @jguaido should be considered a coup d’ etat by every nation that has recognized him as the legitimate Interim President of #Venezuela. And anyone who cooperates with this should be treated as as a coup plotter & dealt with accordingly. — Marco Rubio (@marcorubio) April 2, 2019