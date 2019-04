Marco Rubio denuncia tensión en la frontera colombo-venezolana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador estadounidense, Marco Rubio, denunció este martes dos de marzo la tensión que se mantiene en la frontera colombo-venezolana debido al arribo de venezolanos queriendo huir del régimen de Maduro.

lapatilla.com

El político indicó que tiene informes de que la situación se “está calentando” luego que integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “abandonarán sus puestos” durante la mañana.

Al mismo tiempo, lamentó que las personas ingresen a Colombia tomando los rieles en la parte exterior del puente, debido a que enfrentan el riesgo de una caída fatal.

Meanwhile reports that #Venezuela #Colombia border is heating up again as people trying to cross this morning after National Guard abandoned their posts this morning. Via @NTN24ve https://t.co/QHPP5TA0qh

— Marco Rubio (@marcorubio) 2 de abril de 2019