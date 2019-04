Borrell y Bolton hablaron sobre el empeoramiento de la crisis en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, y John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron este miércoles en Washington sobre la crisis en Venezuela, el endurecimiento de embargo a Cuba y la inestabilidad en el norte de África.

La reunión entre Bolton y Borrell se produjo en la Casa Blanca en el marco de la visita del titular español de Exteriores a Washington para participar esta semana en una reunión de la OTAN.

En un mensaje de Twitter, Bolton explicó: “Hoy me reuní con el ministro de Exteriores español para tratar cómo España y EE.UU. pueden abordar el empeoramiento de la crisis en Venezuela y la inestabilidad en el norte de África”, dijo.

Met with Spanish Foreign Minister Borrell today to discuss how Spain and the U.S. can address the worsening crisis in Venezuela and instability in Northern Africa.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 3, 2019