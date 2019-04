Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los últimos días se ha hecho viral un tuit que ilustra cómo perciben la luz las personas que padecen la afección ocular llamada astigmatismo y la publicación generó revuelo en las redes sociales, puesto que algunos usuarios identificaron el problema en su propia visión.

La cuenta Unusual Facts suele postear datos curiosos y fotos de interés cultural, como por ejemplo; cuántos megapíxeles tiene un ojo o el nombre real de Cookie Monster, sin embargo esta vez se metió en un delicado terreno al promover el auto-diagnostico de una enfermedad.

La publicación muestra dos imágenes de una avenida con tráfico durante la noche, para comparar la percepción entre quienes tienen astigmatismo y quienes no. “Con el astigmatismo la luz se enfoca en varios puntos de la retina en lugar de en un solo punto y así es como ven las personas con astigmatismo frente a las que no“, explica.

Con la visión “normal”, las luces traseras tienen un ligero desenfoque a su alrededor. Pero en la imagen que representa lo que ven las personas con astigmatismo, se ven rayos de luz que irradiaban a través de toda la imagen.

“Diablos, pensé que todos veían las líneas, cuando yo era pequeño, entrecerraba los ojos para hacerlas más largas para entretenerme, pensé que eso era normal”, escribió @MamaKekkin, como parte de un debate que cuestiona cuál sería la imágen que develaría un supuesta defecto en la vista.

“No tenía ni idea de que esto significara algo. Sinceramente solo pensé que así es como funcionaba la luz!!!”, confesó @VesuvianVoice.

De acuerdo al optometrista Sundeep Vaswani, el astigmatismo se produce cuando una o ambas superficies refractivas del ojo, como la de la córnea o la del lente, no siguen una curva simétrica. “En lugar de encorvarse como un balón de fútbol, tienen la forma de una pelota de rugby, y esto produce una visión distorsionada o borrosa tanto de cerca como de lejos, así como a trastornos de la visión nocturna”, agrega el profesional.

Astigmatism is when the cornea is slightly curved rather than completely round..

With astigmatism, light focuses on several points of the retina rather just one point. This is what people with Astigmatisms vs without. pic.twitter.com/RXWWayFBRJ

— Unusual Facts (@UnusualFacts6) March 25, 2019