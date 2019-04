La severa advertencia de Pence a Cuba que pone a Maduro contra las cuerdas

El vicepresidente Mike Pence emitió una severa advertencia a Cuba el martes, acusando a la nación caribeña de brindar apoyo al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por: Jason Lemon | Newsweek

La Casa Blanca tomará “medidas firmes no solo para aislar a Venezuela, sino que también estamos buscando acciones firmes contra Cuba“, dijo Pence el martes, de acuerdo con Jennifer Jacobs, de Bloomberg. Cuba “continúa proporcionando personal y apoyo a la dictadura en Venezuela”, afirmó el vicepresidente. Añadió que el presidente Donald Trump está considerando “una amplia gama de opciones”.

NEWS: Pence said US is going to continue to take "strong action not only to isolate Venezuela but also we’re looking at strong action against Cuba, which continues to provide personnel and support to the dictatorship in Venuezuela." Trump's "looking at a broad range of options."

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 2, 2019