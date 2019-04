La respuesta épica de Marco Rubio ante el reto al polígrafo que planteó Diosdado

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador estadounidense, Marco Rubio, aprovechó el reto ante el polígrafo planteado por Diosdado Cabello para enviarle otra respuesta sustanciosa y creativa.

lapatilla.com

“Esta noche, el señor de las d****s, Diosdado Cabello, apareció en la televisión nacional en Venezuela y me desafió a que me uniera a él para someterme a una prueba de polígrafo”, comentó Rubio en Twitter.

“¡Vamos a hacerlo…!”, exclamó el senador con confianza. “Pero tiene que estar en una oficina de la DEA. Él puede elegir cuál”, agregó.

Finalmente, Rubio se anima a pagar su tarifa aérea, “ya que de todos modos será un viaje de ida para él”, señaló.

Tonight drug lord @dcabellor went on national tv in #Venezuela & challenged me to join him in undergoing a polygraph test.

Lets do it…but it has to be at a DEA office. He can pick which one. And I will even pay his airfare, since it will be a one way trip for him anyway. https://t.co/CypiEh977K

