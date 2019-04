Bolton: Venezuela no mejorará hasta que Maduro se aparte

El asesor de seguridad del presidente de los EEUU, Donald Trump, John Bolton, asegura que la crisis humanitaria y económica en Venezuela no mejorará hasta que Maduro acepte la oferta de amnistía del presidente encargado de la República, Juan Guaidó y “se aparte para comenzar a recuperar el país.

lapatilla.com

“Las condiciones humanitarias y la crisis económica en Venezuela no mejorarán completamente hasta que Maduro acepte la oferta de amnistía del Presidente Interino @JGuaido y se aparte. La corrupción no puede llevar a la prosperidad”, dijo Bolton a través de su cuenta en la red social Twitter.

Humanitarian conditions and the economic crisis in Venezuela will not fully improve until Maduro accepts Interim President @JGuaido offer of amnesty, and stands aside. Corruption cannot lead to prosperity.

Bolton reiteró el respaldo de los EEUU a Guaidó y al ingreso de ayuda humanitaria al país el pasado miércoles con un tuit: “Los Estados Unidos continúan proporcionando ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela”.

“Los líderes legítimos, Juan Guaidó y la Asamblea Nacional están trabajando arduamente para abordar las necesidades y el sufrimiento del pueblo venezolano creado por la crisis provocada por el régimen de Maduro y su mala gestión de la economía”, agregó.

The U.S. continues to provide humanitarian aid for the people of Venezuela. The legitimate leaders @JGuaido & @AsambleaVE are working hard to address the Venezuelan people’s needs and suffering created by Maduro’s man-made crisis and his gross mismanagement of the economy.

