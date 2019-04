Caiga Quién Caiga: Desde algún lugar, a cualquier hora…, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Hermano que situación tan difícil. Tan dura. No se si esto es como Cuba. Solo se que de esta muchos no saldremos vivos. Muchos pasamos más de 24 horas sin electricidad. Los que somos hipertensos, diabéticos, etc sufrimos más. No entiendo cuál es el juego de Guaido. Ya no tengo tiempo ni de eso. Aquí nadie te explica. Solo ves convocatorias a la cual muchos no asistimos, por razones obvias. Veo llorando gente. Comerciantes, empresarios, jóvenes, niños, ancianos, no hayan a quien pedirle. Piden luz, agua, comida, oportunidad de seguir trabajando. Las personas se aglomeran frente a las casas buscando un poquito de aire…temperaturas de 40 grados. Vuelvo a preguntar ¿Guaido donde estás? Ya se donde está Nicolás. Lo que hace y lo que no hace pero y nuestra esperanza… el creador de Vamos bien. Ensordecedor ruido el de las plantas eléctricas que los más afortunados tienen…a veces casi ni se oye nada. No hay fuerza multinacional, solo sanciones y nosotros los sancionados por la dictadura ¿quien nos socorre? Recibo una llamada de mi hermano -angel mamá no aguanta- pienso yo ¿Que le digo? Si yo tampoco aguanto. Amarga no tener opciones para abordar la situación. Todo está dolarizado: medicinas, alimentos, hielo, gasolina ay Dios mío echar gasolina es un concurso más difícil que pegar los 15 del desaparecido Kino. El remate es que no sabes que pasa en el mundo, en tu país, en tu región, en tu ciudad, ni siquiera cerca de tu casa. No hay comunicación. Si te entra algo es casualidad. Puedes llorar, muchos lo hemos hecho. Eso no resuelve. Quizá calme un poco. Los que somos cabezas de familia debemos mantener la fe, la esperanza… camino y me vuelven a preguntar ¿Guaido que dijo? No tengo respuestas. Se que su esposa está en Miami. Que el está a punto de ser detenido y después de allí…¿qué pasara?

No todo es malo. La unidad de los vecinos destaca. Hay momentos de momentos. Tengo la ventaja de tener un roble de mujer a mi lado. Ella da el frente. Yo estoy paralizado. No puedo escribir, ni hablar, ni hacer publicidad.

Las horas más difíciles son de 12 a 6 p.m.. El sol es abrasador.

Anoche llegaron solo 3 horas de electricidad. Otros menos afortunados solo recibieron una hora y algunos no han superado el segundo apagón.

La ciudad se va transformando en las Casas Muertas de Otero. Todo cerrado. Abandonado. Corroído. Las grandes cadenas muestran el rostro del destrozo… un huracán acabo con todo…un terremoto…No se puede pensar otra cosa. La depresión a flor de piel.

Salgo a veces a recoger megas que me permitan al menos medio saber. Otros salen a buscar comida de la basura…a pedir dinero…a robar. Me convoca un amigo a una asamblea ¿Que más hablamos? Para mí todo está claro. Una sola linea: aprobar el 187 numeral 11 CN …si la comunidad internacional nos sigue abandonando, al menos cumplimos con la gente que está muriendo.

Las protestas son buenas, aunque manipulan muchos. Los pueblos no tumban gobiernos, solo crean el panorama ideal para actuar. No lo harán los militares. Ellos son los dueños de la fiesta. No lo ven con agrado algunos líderes opositores, ellos también comen de la misma torta.

Repito algo que siempre he dicho: imagino que estoy en la 2da guerra mundial y que formo parte de la resistencia. Nada más parecido al nazismo que el chavismo…

Escribo esta nota, que no se si le llegara a mi amigo. Ni cuando podría publicarse. Disculpen los errores, es mi Alma la que habla.

Algunos me dicen “Ángel por que no te vas del país”

Les respondo. Irse cuesta mucho ahora y yo no estoy solo. A los 55 años empezar de cero en otra parte es duro, aunque debe ser peor morir aquí aunque te conozcan muchos..

Las opciones de los venezolanos en este hora, cambiaron. Irse del país sigue siendo la número uno. Como sea y a donde sea.

Hasta donde Dios me de fuerzas seguiré peleando contra la dictadura, contra la mafia criminal que nos gobierna y contra la plaga del socialismo, sea el de hoy o el de los 40. Espero que Guaido logre pronto que esto termine, le pido que no dude, que no decepcione, él está allí y si puede…