Mariela Magallanes agradece apoyo de Bolton: Conocemos su compromiso con el país

La diputada a la Asamblea Nacional, Mariela Magallanes, agradeció el apoyo del Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, tras su detención en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por parte de funcionarios del régimen de Maduro.

A través su cuenta en twitter, la parlamentaria indicó que “conocemos su compromiso con la causa de nuestro país”.

Del mismo modo, dijo que “vamos a ser libres, estoy segura”. Bolton se pronunció desde su cuenta de Twitter para lamentar que el régimen de Maduro la detuviera en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en los últimos días.

Mr. Bolton, thank you for your words of solidarity, about the abuse of the tyrants against our people. We know your commitment with the cause of our country #Venezuela. We will be free, I'm sure! https://t.co/f2DxyJJF7e

— Mariela Magallanes (@MariMagallanesC) April 5, 2019