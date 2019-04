Vicecanciller checo recibió a Tamara Suju, representante de Guaidó (FOTOS)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El viceministro de Relaciones Exteriores, Martin Tlapa de República Checa, se reunió este jueves a la enviada especial del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, la abogada Tamara Suju.

lapatilla.com

En una nota de prensa, se conoció que la discusión se centró principalmente en la situación actual de Venezuela y su impacto en la región de América Latina.

El viceministro trato con Suju sobre la ayuda humanitaria checa para Venezuela, informándole que la ayuda “se proporcionará a los refugiados venezolanos en los países vecinos o, con suerte, también dentro de Venezuela”, expresó la nota de prensa.

#PressRelease: Deputy Minister @TlapaMar met with the special envoy of the Venezuelan Interim President @jguaido. The discussion was mainly focused on the current situation in #Venezuela and its impact on the Latin American region. ? https://t.co/MeQdOs5Dfd ???? pic.twitter.com/YEeOg0aisK

— Czech MFA (@CzechMFA) April 4, 2019