Zulianos están sin electricidad cerca de 19 horas al día

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Desde que se logró reconectar el servicio eléctrico en varias zonas del Zulia, la noche del lunes 1 de abril, sus habitantes cuentan con luz un promedio de 5 horas al día. De resto, las otras 19 se le van en zozobra y la pesada y calurosa espera de volver a contar con el servicio, publica Panorama.

Por Adriana González / [email protected]

El alivio que sintieron con la restitución del servicio solo duró minutos para El Pinar. “La electricidad llegó a las 6:00 pm del martes, se fue a las 8:30 pm. Es decir, tuvimos solo 2 horas y media con electricidad y nada que vuelve”, dijo, desesperada, Delbys Campos.

Otra vecina del sector, Liliana Solita, también se quejó: “Solo hemos tenido luz así: dos horas el sábado y otras 3 horas y media, ayer martes. Cinco días y noches a oscuras, interminables y siguen. ¿Qué clase de administración de carga es esa? Estamos sin fuerza”.

En el sector Cuatricentenario, mientras unas zonas están energizadas, otras siguen sumando calamidades. “La luz llegó amaneciendo miércoles pero duró solo 15 minutos. Regresó a la 1:00 am, duró 9 horas y se volvió a ir a las 10:00 am, regresó nuevamente a la 1:00 am y, para rematar, quedamos sin luz hoy a las 9:00 am. Es una locura, no se puede vivir así”, contó Juan Bríñez.

En La Limpia, el fluido no regresó desde el lunes en la noche. En Sabaneta, la electricidad se ausentó desde las 9:00 am y pasadas las 4:00 pm seguía sin retornar. Residentes de La Floresta seguían sufriendo sin el servicio desde las 6:00 am del martes 2-A.

Carmen Gutiérrez, de Tierra Negra, rechazó que “después de 5 días sin luz, llegó a las 5:00 pm, y media hora después se fue de nuevo…¡Qué desastre!”.

Otro sector “golpeado” es Los Estanques. “En Los Mangos no hay luz desde el jueves. Anoche llegó, sólo duró 40 minutos y se fue. Ya en Los Robles y en San Francisco ya tienen corriente desde el primero de abril. ¿Cómo es esto? ¡Resuelvan y estabilicen el servicio, por favor!”, exclamó Jacinta Méndez.

Las familias más “afortunadas” pueden decir que todavía cuentan con servicio eléctrico desde que fueron reconectados, incluso, quienes sufren múltiples cortes pueden decir que tuvieron minutos energizados, mientras que sectores como Pomona y la urbanización Lago Azul, siguen “apagados”.

Igual reclamaron en la parroquia Olegario Villalobos, donde familias de los sectores de Plaza del Angel y 19 de Abril, siguen sin energía eléctrica desde el viernes 29-M. En las mismas condiciones están en Milagro Norte, Puntica de Piedra y Santa Rosa de Agua.

En Padilla, Yalitza Paz tuvo “un respiro” a las 12:10 am del martes, cuando le regresó la electricidad a su casa. Las penurias que ha pasado con sus siete nieto y tres sobrinos, y junto a su hermana e hija, tuvieron una pausa.

“Estamos agotados. No sé qué más va a pasar, ahora tenemos luz, pero la pregunta es cuánto va a durar, no sabemos si nos la van a volver a quitar como sucede en otras partes. Salimos a protestar para que regresara la luz y para ver si nos ayudaban con alimentos, porque no pudimos comprar por el apagón, pero no hubo respuesta”, apuntó Paz, mientras contaba cómo dormía, rodeada de los niños, en el patio de su casa.

Jorge Rodríguez, había informado el martes 2-A, que se aplicaría un “plan de administración de carga” de 6:00 pm a 8:00 pm. Sin embargo, los racionamientos en el Zulia siguen sin responder a ninguna planificación.