Me lo dijo un pajarito | En pelea, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

¡Dios nos ayude!… Están dispuestos a matarnos si protestamos, reclamamos o exigimos nuestros derechos. Los militares del alto mando, hundidos hasta el cuello en negocios ilícitos, corrupción y narcotráfico, están resteados con Maduro, Diosdado y sus combos. Escogieron salir por las malas y aunque la pregonan le dieron la espalda a la paz como opción. Blindados con dinero y recursos son inmunes al purgatorio que padece el pueblo, ese que se jactan de ser y proteger. Se buscaron aliados desde hace rato de la peor calaña, ruines contrabandistas, asesinos despiadados, narcotraficantes, los formaron, dotaron y les entregaron el territorio, negocios, riquezas. Secuestraron, desde Hugo Chávez, el país por las vías de la Democracia para luego en el Poder torcer las Leyes y la Democracia en pro de su plan: hacer de Venezuela un territorio de producción y exportación de los mayores delitos y ser una nueva mafia de poderosos mundiales. Y así actúan como guapos poderosos que alteraron el equilibrio elemental, ese que no se puede desequilibrar porque es peligroso. Se les advirtió que no destruyeran el aparato productivo nacional pero no escucharon. Creyeron que montando el suyo sería suficiente y sus testaferros salieron ratas como toda rata. Se les advirtió que debían crear condiciones de vida y no escucharon. Más de cinco millones de venezolanos salieron por el mundo dando testimonio de su maldad que se comprueba en cada hijo y familiar de un enchufado que está afuera sin poder justificar su vida mientras que los venezolanos decentes sobreviven a ser emigrantes. La fórmula de equilibrio entre el amo y los esclavos se les fue de las manos cuando dejaron de prestar los servicios de seguridad, salud, identidad y ahora el desastre les explota en la cara dejando al país sin agua y electricidad. Ensayaron poner a los venezolanos a vivir en guerra dentro de Venezuela y hoy se encuentran ellos listos para la guerra donde los enemigos somos todos nosotros. Represión, asesinatos, secuestros, apresamientos políticos, privilegios sólo para rojos, desequilibrios económicos jamás antes vistos dejan al descubierto la miseria y el barbarismo, la crueldad sin escrúpulos que hoy los tiene entre la espada y la pared; ellos están en un callejón cuya única salida es hacia adelante. Saben que les llegó la hora de pelear, de ponerse en guardia. En casi 90 días, el Presidente Encargado, Juan Guaidó los descaretó, los desnudó y exhibió en sus horrores, pero lo que más les dolió fue que los ridiculizó. Están atrincherados en Miraflores los de Caracas y los de sus regiones tienen sus bunkers pero no están mochos ni cojos. Sus aliados Rusos llegaron al país, también los chinos y los grupos irregulares están en las calles reprimiendo y aniquilando los focos de protestas mientras vidas valiosas se siguen perdiendo en los hospitales. Ellos están en modo guerra, retan a sus adversarios como sus adversarios los han acorralado y amenazado. Saben que si los agarran no los salva nadie. No se salvan de nada. Estamos en la más peligrosa situación. ¡Dios nos ayude!

Resistencia de piedra… a pesar de todos los horrores, Venezuela no se doblega. El país sigue apoyando a Guaidó y sus acciones pero le exige más contundencia como la que se espera mañana, la activación del 187, numeral 11. Y esto debe hacerse porque la gente seguir protestando empieza a no tener sentido. La encuestadora Meganálisis señala que 73.2 por ciento de los venezolanos consideran que las marchas y los cacerolazo son “tiempo y esfuerzo perdido”. Por eso la petición de ayuda internacional es muy importante no sólo para empezar a ponerle freno al calvario al que nos someten quienes jamás debieron llegar al poder sino para que la gente sienta que se está luchando de verdad. ES IMPORTANTE que tomemos en cuenta que el régimen se ha encargado de vender, a través de su poderoso aparato propagandístico, de la diplomacia internacional a la que aún tiene acceso y de supuestos opositores en el país, que la intervención militar extranjera no es la solución porque saben muy bien que cuando les echen el guante, no tienen perdón de nadie. Cuando caigan no los salva ni el cebo asoleao y serán ellos y sus camarillas quienes vivan los horrores de las torturas que nos están haciendo vivir a nosotros.

Guerra supranacional… Cuando vi que no fue Guaidó sino Estados Unidos quien pidió a Rusia abandonar el país a su llegada con 90 militares y sabe Dios qué otros cosas mencioné el asunto en esta columna. Pero cuando Rusia respondió a Estados Unidos y no lo hizo Maduro, no me quedaron dudas: estamos en guerra y la misma supera los escenarios internos. Nuestro caso está manos de dos potencias mundiales; somos el nuevo objeto del deseo de los odios añejos entre Tirios y Troyanos. Rusia atacó y reta a Trump y se pone abiertamente del lado de Maduro. Lo ratifica en la más reciente carta que el Congreso Ruso envió a la Cámara de Representantes colombiana. En el documento acusa a Colombia de promover que haya una invasión armada a Venezuela y reitera que cualquier acción militar contra el régimen de Maduro y que ellos consideran “un Gobierno Legítimo” será considerado por ellos como una agresión a un estado al cual califican de “Soberano” y una incitación a socavar la paz internacional. Rusia critica que Colombia haya pretendido ingresar la ayuda humanitaria para provocar una guerra civil y con ella, la intervención militar extranjera a Venezuela. Esto sucede días después que Trump, ataca a Colombia y la acusa de no hacer nada por Estados Unidos para impedir el tráfico de drogas. En paralelo los chavistas se movieron y vía TSJ solicitaron a la ANC retirar la inmunidad parlamentaria a Guaidó para enjuiciarlo y así lo hicieron. Han creado el escenario para apresar a Guaidó y por qué no, para llevarlo al paredón como lo pidió la plenaria de la ANC. En respuesta, Guaidó sigue allí, pidiéndoles que si son tan valientes que vayan por él. Rusia y Estados Unidos nuevamente se enfrentan en el Caribe con Maduro/Diosdado/Los Rodríguez y los demás contra Guaidó y el pueblo venezolano que quiere cambio. Rusia ya está más que metido en Venezuela, su última pisada es el anuncio de la apertura de un taller para helicópteros y Estados Unidos tiene al menos 20 bases militares en Colombia. Que metan preso a Guaidó parece inminente y que Guaidó llegue al sábado en medio de la protesta colectiva de calle nacional pida el 187 es lo más esperado. Ha sido todo un honor nacional el surgimiento de este muchacho. Nos ha dado esperanza, fuerza pero todo hace pensar que si le tocan un pelo se prende la guerra no sólo interna sino internacional para lo que debemos estar preparados porque ese será el momento en el que régimen se juega su pellejo y nosotros nuestra Libertad.

Importante… Que Guaidó active el 187 no quiere decir que tengamos una respuesta inmediata. Eso es importante que se tenga presente. El 187 es un llamado de auxilio que de hacerse, tendrá que ser evaluado por los países actores. Ellos medirán cómo materializar la petición de ayuda. Pudiera no darse la avanzada externa con la velocidad que queremos o soñamos. Lo que sí se va a dar es una batalla campal y sin tregua dentro del país. ¿Se pueden poner las cosas peores de lo que están dentro de Venezuela? ¡Siempre se puede estar peor! Por eso es que pido a Dios más ayuda, más fortaleza, pero sobre todo más coraje y entereza para hacer frente a lo que viene.

Zulia delictiva… El Zulia es una muestra de los crímenes que está cometiendo el régimen contra quienes protestan y reclaman sus derechos. En el Municipio San Francisco asesinaron a mujer de 68 años en el Barrio La Polar. A Emperatriz Olivar le quitó la vida un supuesto funcionario de Polisur, la policía de este Municipio abrió fuego contra la comunidad que hastiada de estar sin electricidad y agua, exigían la restitución de los servicios básicos. Familiares de la sexagenaria denuncian que fueron colectivos chavistas, vestidos de policías, quienes le propinaron el disparo. Hubo en el hecho dos heridos más de bala. En el Casco Central de Maracaibo, en el complejo Torres del Saladillo, los habitantes salieron a protestar contra la falta de agua y la ausencia de electricidad. El Zulia padeció siete días completos sin electricidad y en algunos sectores, nueve días completos a oscuras. La Policía Regional bombardeó las torres. Con ráfagas de metralletas, granadas y bombas fue el ataque a los manifestantes dentro del complejo habitacional. En Cabimas, helicópteros sobrevolaron el Municipio y donde veían los grupos de civiles protestando les dispararon desde el aire. El video de esta agresión lo publicó Cristian Crespo en Twitter. En Mara, “los botas de caucho”, es decir, la guerrilla, amenazó a todo el municipio. Advirtió a los líderes comunitarios y sindicales que si se protestaban, los asesinaban. En todos estos municipios y en el Zulia, los gobernantes son socialistas, chavistas, maduristas. Hablan de paz pero hacen la guerra, se dicen del pueblo pero lo masacran si se levanta en su contra; están listos para matarnos en la Venezuela que ellos mismos ayudaron a diseñar, una en la que no se sabe qué es la realidad y qué fantasía. Han hecho de nuestras vidas una pesadilla, una agonía y lo hacen con alevosía. Por eso no podemos dejar solo a Guaidó al solicitar el 187. Por eso no podemos seguir escuchando a quien le hace el lobbie al régimen cuando dice que la intervención no es la solución porque lamentablemente, ante la negativa de los militares de traicionar a Maduro y sacarlo del poder que usurpa y de que Maduro renuncie de manera voluntaria, el camino que nos queda es la fuerza y nosotros solos no podemos. Necesitamos ayuda y ayuda extranjera para ver si cuando la primera bota internacional toque nuestro suelo, las botas internas se empiecen a rendir y a voltear.

Amén… Te pido Señor Dios por los valientes que luchan para supervivir en Venezuela. Sostén y mantiene al que escribe, al médico, al maestro, al chofer, al vigilante, al político honesto y decente, renueva las fuerzas de la madre, del padre, de la abuela, la tía, el tío, el primo, el vecino, el empresario, comerciante y trabajador que siguen en pie. Que salgan victoriosos frente a las bestias que nos gobiernan bestias. Que los animales sin alma que están atrincherados en Miraflores y en sus regiones y localidades, que esos seres oscuros no derroten las almas puras que brillan porque son los venezolanos más valiosos y poderosos que tenemos. Dales fuerza Señor Dios, dales coraje pero sobre todo, dales Libertad, danos Señor la Libertad. Amén.

Y a ellos… Si los demás beben orines o comen popo no importa mientras que ellos, la revolución se mantenga. Si los demás mueren y los entierran en un patio o sus cuerpos se descomponen a cielo abierto, no importa porque lo que importa es la revolución, es decir ellos mismos. Lo más triste es que hay miles de venezolanos que los zancudos se los están comiendo y dicen que la falta de electricidad es culpa de Trump; aún la crueldad chavista, la miserable izquierda socialista de Maduro y su combo tiene apoyo popular. A esta gente Señor Dios, cuídalos, porque van a ser presa de sus propios vecinos por cómplices de este gobierno destructor y productor de miseria.

Tensión… Entre más se acerca el día de mañana, más se siente la tensión en Venezuela. Reino Unido y Alemania fueron los primeros en condenar el hecho y ya lo ONU piden intervenir ya humanitariamente al país. Debemos estar muy atentos al ajedrez internacional.

Bochorno… El paseo de la primera dama encargada lo que ha dado es pena. En Miami decretaron un día de Fabiana y hasta un show hicieron con sus historias de amor con Juan Guaidó. La vaina más banal del planeta. En Chile, la niña no llevó ni una prueba de lucha sino a Carreño para que la ayudara a vestirse. ¿Cómo es que esa muchacha se reúne con los más influyentes líderes del planeta y no lleva ni una denuncia de los millones de casos sustentados y documentados que tenemos contra el régimen? ¿A qué salió la muñeca del país? ¡A qué no la metiera presa! ¡A que no la secuestraran! Para eso no se necesitaba show mediático. Fabiana Rosales en vez de andar por el mundo haciendo el papel de una primera dama a la altura de la Venezuela que tenemos en la que cada minuto perdemos a un venezolano que jamás debió morir, anda haciéndose selfies con una fanaticada que empujan los servicio secreto que son sus escoltas. De pana, si esto no resulta al final una salida disimulada la familia de Guaidó que es muy válido, es entonces la mayor burla que nos han hecho en estos casi tres meses que lleva como Presidente Encargado.

Whatsapp… Los estados del canal de comunicación se han vuelto la fe de vida de los venezolanos en Venezuela a causa de los apagones. Gracias a Whatsapp por esta opción que da un respiro a quienes desde el exilio viven pegados a la aplicación viendo qué estado se mueve y cual no.

Arreciaron… En Cúcuta los venezolanos se dejaron de pendejadas, rompieron los cercos y abrieron a la fuerza las barreras que les impedían el paso a Venezuela por el Puente Simón Bolívar. Tras la crecida del Río Táchira que impedía el paso por las trochas, los venezolanos se dejaron de paja y tumbaron, derivaron los bloqueos en el Puente Internacional para pasar esta semana. Hubo heridos y apuros con gente que se asfixió pero el pueblo venezolano se pasó por el forro a la Guardia Nacional que no pudo contener el mar de gente. ¡Esta es Venezuela!

A Movistar y Digitel… Ayúdenme los que me lee a replicar esta petición a las empresas de comunicación vía twitter, Instagram y Facebook. Por favor, mientras que Venezuela esté sin electricidad no hagan cortes de líneas telefónicas por falta de pagos en los días que el país esté apagado y reactiven así sea momentáneamente a quienes han cortado. Para la mayoría de los usuarios es imposible pagar por el grado de anormalidad que se enfrenta. Por favor, habiliten puntos de cobro o pago que sean más tradicionales para que los suscriptores puedan pagar y así poder estar comunicados con sus familias dentro y fuera del país.

Hotel Oceanía… En este nuevo y bello hotel de Maracaibo se hospeda del Alcalde Willy Casanova y su comitiva. Es aquí donde Casanova, su familia y su corte de funcionarios a todo nivel, pasan el día y las noches con la mayor comodidad. Electricidad, agua, comida, piscinas, comodidades y seguridad no le falta, todo pagado con nuestro dinero. Allí está mientras que sus leales revolucionarios siguen en los barrios a oscuras, repitiendo como loros que la crisis eléctrica es un ataque internacional para derrocar a Maduro. Da tanta vergüenza este tipejo, que esta semana amenazó a los pacientes renales que exigían una planta eléctrica para hacerse la diálisis y así salvar sus vidas, con meterlos presos si volvían a protestar y a trancar una vía para exigir atención a su grave problema de salud. ¡Así es la revolución bonita! Privilegios para unos y sufrimiento para la mayoría, trato con látigo al pueblo por parte de quienes se dicen ser del pueblo.

Bandido… Omar Prieto tiene vacunada a todas las granjas de peces en San Francisco. Me cuentan que 40 por ciento es la porción que Prieto, a través de sus testaferros cobra a cada granja. Esta porción la cobran en dólares en efectivo por lo que el Gobernador del Zulia tiene una entrada constante y sonante de plata. ¿Quién lo audita?

El colmo… Resulta que en Maracaibo no quieren aceptar el billete de un dólar para pagar nada. Ningún establecimiento formal o informal quiere aceptar este billete como si en el mundo, no aceptaran el billete de un dólar. Así vamos en Maracaibo, haciendo más desgraciado el día a día.

UNT Zulia… Pablo Pérez y algunos pablistas abandonan el partido de la casita. Los cambios son buenos y algunas veces necesarios. Debo decir que de esto Rosales tenía plena información. También debo decir que Pablo lo hizo con respeto y reconocimiento. No hay rencores ni rencillas ni tampoco historias o cuentos chinos en esta ida, pero la próxima semana les contaré más.

Corpoelec… La semana pasada rodó por redes un aviso en el que la Estatal Eléctrica busca hasta barrenderos. No hay personal especializado, no hay técnicos, no hay expertos. Los pocos trabajadores que integran las cuadrillas de atención están trabajando doble y hasta triple, sin descanso porque no hay personal de reemplazo. No sólo está Corpoelec en pésimas condiciones en cuanto a personal, repuestos, partes y autopartes, sino que ahora, le han entregado la solución de los problemas técnicos a China. Maduro anunció que en todo el país habrá racionamiento los próximos 30 días, sin especificar si Caracas hará parte de este plan. Me comentan que en este lapso se espera que así como llegó al país ayuda humanitaria a China, China traiga los repuestos y piezas para arreglar el problema eléctrico. A cambio, los chinos operarán la Estatal.

Venezuela… “Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad”, Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. Me despido esperando que abril nos dé sorpresas como siempre nos ha sorprendido y que sigamos firmes por nuestras familias, sobre todo por nuestros hijos, por esos niños que nos miran con esperanza y esperan lo mejor de nosotros. El país no se puede perder por culpa de unos pocos.

Nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana