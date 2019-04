Pelé se siente mejor tras internarse en Francia

La leyenda brasileña del fútbol Pelé dijo el viernes que se siente mucho mejor tras ser tratado en un hospital en Francia por una infección urinaria.

“¡Gracias por todo su amor! Los antibióticos están funcionando bien y los exámenes han dado buenos resultados. Me siento mucho mejor, creo que ya estoy para volver a jugar”, sostuvo Pelé en su cuenta de Twitter.

El exfutbolista de 78 años fue internado a última hora del martes como precaución tras presentarse en un evento en París.

Reuters

Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all ?. I feel so much better, I think I'm ready to play again!

— Pelé (@Pele) 5 de abril de 2019