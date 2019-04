Pence: Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de los Estados Unidos, ¡debe irse!

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, advirtió este viernes a Nicolás Maduro que debería abstenerse de poner a prueba la determinación del gobierno de EEUU así como lo fijo el presidente Donald Trump y a propósito de las sanciones al sector petrolero de Venezuela que se anunciarán dentro de poco.

lapatilla.com

“Como Trump ha dicho: en Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa. Nicolás Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de los Estados Unidos de América. ¡Maduro debe irse!”, resaltó Pence a través de su red social Twitter.

Agregó que Trump está tomando “medidas contra una fuente vital de la riqueza del régimen Maduro”. y que su gobierno “sancionará a 34 buques de propiedad o que estén operados por PDVSA, así como 2 empresas adicionales que transportan petróleo crudo venezolano a Cuba”.

“¡El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano!”, exclamó. Y reiteró: “La lucha en Venezuela se encuentra entre la dictadura y la democracia, y la libertad tiene el impulso. Nicolás Maduro es un dictador sin ninguna reivindicación legítima del poder, y Nicolás Maduro debe irse”.

Por otro lado, este 05 de abril Pence también confirmó que hablará sobre Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual se reunirá a pedido de Estados Unidos para discutir el agravamiento de la crisis humanitaria en ese país sudamericano.

“El próximo miércoles hablaré ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela”, dijo Pence en un discurso en Houston (Texas, sur).

“Estados Unidos instará al mundo a rechazar el fallido régimen de (Nicolás) Maduro, apoyar al pueblo venezolano y ayudarnos a poner fin a la crisis humanitaria”, dijo.

Estados Unidos pidió la reunión del Consejo el jueves, en medio de una creciente alarma sobre el impacto del empeoramiento de la situación política y económica venezolana en familias y niños.

Con información de AFP

