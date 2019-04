Rubio pide referirse al régimen de Maduro como una Organización Criminal Transnacional

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Rubio, senador de EEUU por el estado de Florida, solicitó este viernes a los departamentos de Estado y del Tesoro darle la designación al régimen de Nicolás Maduro de Organización Criminal Transnacional (OCT).

lapatilla.com

“El régimen de Maduro no es Gobierno de Venezuela. Acabo de pedir al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro designar al régimen como una Organización Criminal Transnacional y designarlo tanto el régimen y colectivo de bandas armadas que controla como Organizaciones Terroristas Extranjeras”, anunció Rubio a través de su cuenta en Twitter.

The #MaduroRegime is not government of #Venezuela. I just asked @StateDept & @USTreasury to designate regime a Transnational Criminal Organization & to designate both the regime & the armed ‘colectivo’ gangs it controls as Foreign Terrorist Organizationshttps://t.co/owGv1rD9hz

— Marco Rubio (@marcorubio) April 5, 2019