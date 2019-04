Bolton exige a Padrino López proteger a civiles inocentes que protestan pacíficamente #6Abr

John Bolton, asesor de seguridad de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, exigió a Vladimir Padrino López, proteger de los cubanos y colectivos a los venezolanos que saldrán a las calles este sábado 6 de abril a protestar en la llamada Operación Libertad convocada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, en todo el país.

“General @vladimirpadrino: Todos los ojos están sobre ti hoy. Mantener a los militares venezolanos bajo su responsabilidad constitucional de proteger a civiles inocentes que están manifestándose pacíficamente. No permita que los cubanos o los “colectivos” inflijan violencia contra los patriotas venezolanos“, dijo Bolton a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

General @vladimirpadrino: All eyes are on you today. Hold the Venezuelan military to its Constitutional responsibility to protect innocent civilians who are peacefully demonstrating. Do not let the Cubans or the ‘colectivos’ inflict violence against Venezuelan patriots.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 6, 2019