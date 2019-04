Estados Unidos acusa a Cuba de ser un cómplice principal en la crisis de Venezuela

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, acusó este sábado al “régimen cubano” de ser un “cómplice principal” del régimen de Nicolás Maduro, y advirtió de que Estados Unidos está “preparado para exigir responsabilidades” a quien apoye la represión en el país suramericano.

lapatilla.com

“El régimen cubano ha servido de cómplice principal al robo por parte de Maduro de la riqueza y los recursos venezolanos, y es copartícipe en la crisis humanitaria de Venezuela”, sostuvo Bolton en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

El asesor concluyó el texto afirmando que EE.UU. está “preparado para exigir responsabilidades a cualquier país o compañía que facilite la represión del pueblo venezolano”.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 6, 2019