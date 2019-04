Las fotos que confirmarían la infidelidad del príncipe Guillermo a Kate Middleton

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La sombra de la infidelidad a Kate Middleton planea en estos días sobre el príncipe Guillermo. Varios medios británicos se han hecho eco de esta noticia de la que ya todo el mundo habla. La publicación de unas fotos del supuesto momento del engaño son para algunos la prueba irrefutable.

La imagen fue publicada por un usuario de Twitter y en ella se observa a alguien que algunos apuntan es el Duque de Cambridge. Eso sí, no está ni confirmado ni comprobado pues las fotos son borrosas, publica quien.com.

La mujer con quien podría haber tenido el affair extramatrimonial es Rose Hanbury, de quien aseguran Kate dio la orden de que no asistiera a ninguno de sus eventos ni celebraciones familiares, a pesar de la gran amistad que les unió en el pasado.

So wise he went kissing other women when Kate was pregnant ???? he obviously can't keep his community Willy in his pants ?????? pic.twitter.com/nmZQ0PpGbZ

— Nelly (@ann2156) March 31, 2019