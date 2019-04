Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja inicia visita de cinco días a Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció una visita a Venezuela de su presidente, Peter Maurer, del 6 al 10 de abril.

lapatilla.com

Maurer “conversará con personas necesitadas y con personas afectadas por la violencia armada”, dijo el Comité en un comunicado, en el que expresó su preocupación por “el grave impacto que la situación actual tiene en los venezolanos, sobre todo en quienes carecen de acceso a los servicios básicos”.

Arriving into Caracas today to start my visit to #Venezuela. @ICRC remains extremely concerned about the welfare of Venezuelans, with too many going without basic services. https://t.co/D3oYg98lk6

— Peter Maurer (@PMaurerICRC) April 6, 2019