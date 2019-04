Bolton a Padrino: Maduro y Cabello quieren debilitar a la Fanb potenciando a los terroristas “colectivos”

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton , quien es el asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos Donald Trump, le envió un mensaje este domingo a Vladimir Padrino López, miembro del Alto Mando Militar, para que detenga a los grupos colectivos que siembran terror en la población venezolana.

lapatilla.com

A juicio del representante norteamericano, el ejército existe para proteger al pueblo de Venezuela, por tanto la irrupción de estos paramilitares “socavan la Constitución”.

“General @ vladimirpadrino: maduro y cabello quieren debilitar al FANB potenciando a estos terroristas ‘ colectivos ‘ y sus cómplices extranjeros. Esto socava la Constitución y la integridad territorial de Venezuela. El ejército existe para proteger al pueblo de Venezuela”.

General @vladimirpadrino: Maduro and Cabello want to weaken the FANB by empowering these terrorist ‘colectivos’ and their foreign accomplices. This undermines the Constitution and territorial integrity of Venezuela. The military exists to protect the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 7 de abril de 2019