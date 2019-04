El venezolano que sale a marchar con una bandera y las cenizas de su hija en las manos (video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Juan Guaidó convocó el 6 de abril a una protesta para dar inicio a la “Operación Libertad”. Los manifestantes en Caracas exigieron la mejora de los servicios públicos. Otros pedían la entrada de la ayuda internacional, publica France24.

Gonzalo Alvarado vive en el oeste de Caracas, y cada vez que Juan Guaidó convoca a concentraciones atraviesa toda la ciudad para manifestar con una bandera y con una caja de madera, que lleva las cenizas de su hija Francesca.

Francesca murió hace dos años. Solo vivió cinco horas por falta de insumos médicos en el hospital donde nació. Alvarado repite claramente las razones por la que hoy, su hija, no está con él y su familia. “Primero no había anestesiólogo de turno; segundo el partero no tenía bisturí para hacer la cesárea; tercero, no había neonatólogo que se trasladara a la capital; y cuarto, la ambulancia no estaba prestando servicio por falta de frenos. Y para completar, necesitaba unos guantes que el camillero me estaba vendiendo a un precio que no podía pagar en ese momento”.

Las cenizas de Francesca lo acompañan en cada marcha que la oposición convoca en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sale a la calle a clamar el ingreso de ayuda internacional al país para que no siga muriendo más gente. Alvarado expresa que siente un compromiso hacia su hija muerta, hacia su familia, y hacia el país. “Hay que salir a marchar, aquellas personas que salen a marchar no sienten amor por el país, no quieren su bienestar”, señaló.

Una crisis humanitaria vigente

Aunque el régimen de Nicolás Maduro sigue sin reconocer que hay crisis humanitaria, hace más de una semana aprobó el ingreso particular de una ayuda que será entregada en 12 hospitales del país, a través de la Cruz Roja. Un médico de uno de estos centros escogidos, que no quiso ser identificado, le dijo a France 24 que se esperaba la llegada de medicinas pero no de insumos médicos.

Para Gonzalo no es suficiente. “Se habría evitado la muerte de mi hija y de muchos bebés y personas de la tercera edad. Se evitaría mucho. De hecho para eso fue creado el sistema de salud, para evitar muertes y aquí no se evita. Aquí simplemente se propaga la muerte, y no hay quien la frene”.

En un informe reciente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que casi un cuarto de la población, unos siete millones de personas, necesita ayuda humanitaria en Venezuela. Ante esta noticia Alvarado pide que esta se reciba lo antes posible. “Necesitamos esa ayuda urgente, de donde sea, quien la mande, y no puede seguir este odio que lo que hace es retener los ingresos y las ayudas. Es importante que ingrese la ayuda”, aseveró.

La oposición ha llamado a la protesta nuevamente el miércoles 10 de Abril. Gonzalo acudirá puntual porque dijo que, a pesar de querer emigrar, se mantendrá en la calle exigiendo el bienestar del país y de la familia que le queda.