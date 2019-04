Irrael Gómez “le abrió cancha” a Roberto Messuti y él aún no ha respondido ¿será que pidió “taima”?

View this post on Instagram

De verdad yo no me quería meter en esto, de hecho me parece hasta doméstico, pero igual que los premios, para criticarlos primero hay que ganárselos. En la reputación y las carreras profesionales sucede los mismo. Ni yo mismo me atrevería a criticar y amenazar a un periodista como Sergio Novelli, una referencia en el periodismo. Y mira que yo publiqué el caso Fake de Amanda pero de ahí a criticar y amenazar a Sergio por su trabajo creo que a Messuti que por cierto me enteré de quien era hace poco, le queda como siempre digo “para tener la boca muy grande, hay que tener el culo muy limpio” por cierto si me van a Amenazar u ofrecerme golpes como he escuchado por ahí. Yo siempre estoy en Venezuela, me avisan para quitarme los lentes que me costaron $600. 🥊