Reino Unido ya emite pasaportes sin las palabras Unión Europea en su portada (FOTO)

Los pasaportes que emite Reino Unido ya no incluyen las palabras Unión Europea en su portada, según ha informado el Ministerio del Interior, que trabajaba con la hipótesis de que el brexit se produciría el 29 de marzo.

Por: 20 Minutos

La fecha de inicio de emisión de los pasaportes con la leyenda “Unión Europea” fue el 30 de marzo, pero “no podrás elegir si incluirá las palabras Unión Europea”, según Interior.

La decisión no ha gustado a las personas que han solicitado el pasaporte con la intención de conservar el documento como símbolo de la pertenencia del Reino Unido a la UE.

“Me ha sorprendido porque aún no nos hemos salido de la UE. Daba por hecho que el pasaporte sería como los antiguos. Es el primer signo concreto de que nos marchamos de la UE”, ha declarado Susan Hindle Barone, cuyo flamante pasaporte ya no incluye el nombre del bloque comunitario, informa el diario británico The Guardian.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5

— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) April 5, 2019