Romper el círculo vicioso del juego político por el poder, por Jesús Alfonso Sánchez

Posteado en: Opinión

Hay que describir, aclarar a los ciudadanos VENEZOLANOS el desiderátum entre los poderes públicos nacionales de la República de Venezuela, y a los gobiernos democráticos que integran las naciones Unidas. Es pertinente recordar y explicar brevemente la situación de ilegalidad del régimen de Nicolás Maduro que se apoya en las armas de la Republica que ostenta la FAN por mandato constitucional y viola la Constitución. La FAN no puede estar al servicio incondicional de ninguna persona. Está al servicio exclusivo de la NACION y en ningún caso al de ninguna persona o parcialidad política alguna ni menos al servicio de potencias extranjeras porque son traidores de la Patria. Delito de lesa humanidad. ¿Entonces?

¿Es legítimo el Poder Ejecutivo que preside Nicolás Maduro? No lo es, la reelección de mayo 2018 fue y es inconstitucional, fue convocada por ilegitima ANC, no reconocida dentro y fuera del mundo democrático. En consecuencia la dictadura militar de Maduro es rechazada por más de 60 países democráticos que encabeza los EEUU-Canadá, Comunidad Europea, el grupo de Lima de América latina y otros países.

¿Es legítimo el Poder Electoral- CNE que preside Tibisay Lucena? No lo es, el periodo de los Rectores deL CNE está vencido. El TSJ (ilegitimo) violó la constitución al ratificar al CNE que corresponde constitucionalmente a la actual y legitima Asamblea Nacional.

¿Es legítimo el Poder Judicial TSJ que encabeza Maikel Moreno? No lo es, está cuestionado por violar la constitución nacional al integrar una sala constitucional con designaciones por AN saliente que presidia el diputado Diosdado Cabello y tropas de diputados chavistas asaltantes sin mandato constitucional por el solo hecho de existir una nueva AN del 6D2015 (madrugonazo de ladrones de media noche) la designación correspondía a la nueva AN entrante que se juramentaba el 5 de enero 2016. La verdad fue un verdadero golpe constitucional dirigido por el poder ejecutivo nacional que preside el ilegitimo y usurpador Nicolás Maduro Moro.

¿Es legítimo el Poder Ciudadano que preside: el fiscal general de la república, El contralor general de la república, El defensor del Pueblo? No lo es, Ninguno de esos altos funcionarios han sido designado por la actual AN como establece la CONSTITUCION. La AN es el UNICO PODER LEGITIMO que existe en la República de Venezuela.

¿Es legítimo el PODER LEGISLATIVO, Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó? SI LO ES, designado en sesión con quorum reglamentario de Diputados de la AN legítima, electa el 6D 2015 y juramentado como Presidente encargado de la República tal cual como establece el artículo 233 de la vigente Constitución Nacional. Así las cosas.

El juego político es pernicioso y cruel cuando la población sufre calamidades jamás imaginadas en pleno siglo XXI, crisis humanitaria, y como castigo mortal el MEGA apagón nacional el cual continua con racionamiento prolongado y sin agua a nivel nacional porque sin electricidad no hay bombeo ni energía eléctrica para surtir a la población que viven en zonas altas como en los cerros de Caracas y zonas montañosas sin excluir las comunidades de difícil acceso de transporte…

La inhabilitación política del Presidente de la AN Juan Guaidó a través de la contraloría general de la República y en especial, el allanamiento de su inmunidad parlamentaria por parte de la fraudulenta ANC, a solicitud del ilegal TSJ. Es una Inhabilitación inconstitucional- inventada para meter miedo y sacarlo del juego político democrático. Cosa que no va a suceder, y se atreven las consecuencias son imponderables.

La confrontación emprendida por el gobierno usurpador de Maduro contra el presidente (e) Juan Guaidó y legitima AN es una guerra a muerte declarada, pidiendo paredón a Guaidó a todo pulmón por la señora María León, diputada comunista del PSUV. Ante la grave situación socioeconómica-política del país el usurpador Maduro busca seguir oprimiendo y dominando a los venezolanos sólo por ambición para mantenerse en el poder, sin importar lo que ocurra a la sufrida población, capaz de usar la violencia criminal sin reparo como ha demostrado su llamado a milicianos y a colectivos.

LLEGO LA HORA DE TOMAR DECISIONES. EL Presidente (e) Juan Guaidó tiene que apurar el paso la gente desea ver soluciones tangibles, se nos está haciendo agua el coroto. El Poder Ejecutivo lo ejerce constitucionalmente el Presidente (E) y no puede ser por goteo tiene atribuciones definidas en la Constitución, de hecho ha decidido al respecto como designar representación diplomática ante varios países designo la junta directiva de CITGO de PDVSA-EEUU, congelamiento de activos en otros países, bloqueo de envíos de barcos con petrolero venezolano a la Habana Cuba apoyado por EEUU y 50 países de gobiernos democráticos-desarrollados que no son conchas de ajos. Hay que continuar presionando la ayuda humanitaria con apoyo demostrado de la ayuda internacional. Urgente: pago de salarios justo a los trabajadores activos, pensionados y jubilados de la ASAMBLEA NACIONAL, es inconcebible que estén pasando una triste y lamentable realidad. ¿Es IMPOTENCIA o Indiferencia de la legitima Asamblea Nacional? la cual tiene plena facultad para aprobar su propio presupuesto autónomo (hoy intervenido o secuestrado- conculcado por el usurpador Maduro) y asignar recursos del tesoro nacional para ejecutar su presupuesto o aprobar un crédito adicional o buscar recursos extraordinarios para atender sin dilación la emergencia de sus trabajadores que están muriendo de hambre, enfermedades, no tienen ni gozan de un seguro de HCM ni beneficios con sueldos decentes en el desempeño de delicadas funciones que ejercen con eficiencia los profesionales y especialistas en asesorías en distintas comisiones y subcomisiones de la AN y la cámara de diputados, etc. Es más ni los diputados están cobrando ¿Cómo se mantienen y como viajan? Hay que corre con el miedo hacia delante para lograr el CESE de la USURPACION y rumbo a la TRANSICION y elecciones libres. Si se Puede. Vamos BIEN. Aunque UD no lo crea.

Hay que romper el círculo vicioso del juego político y la podredumbre del régimen usurpador.

¡Quién puede lo más, puede lo menos! La AN y el presidente (e) Guaidó ha tomado decisiones que han puesto a temblar al régimen Usurpador cercado por el bravo pueblo de Venezuela. El gobierno y parlamento de EEUU y naciones han sancionados por corrupción: ministros y altos funcionarios del gobierno del usurpador Nicolás Maduro al punto sin escapatoria del drama criminal: tendrán que tomar el camino- exilio, cárcel o ponerse una soga al cuello. El bloqueo de los dineros mal habido es a nivel mundial, anulación de visas y negocios con muchos países democráticos en solidaridad con el gobierno interino de Guaidó.

No es mera casualidad que el próximo 19 de Abril de 2019 sea fecha parecida a los suceso del 19 de abril de 1810 allí se convocó el cabildo de Caracas y surgió el grito de Libertad frente al Capitán General Emparan representante de la monarquía española sometida por la invasión del Emperador Napoleón que hizo abdicar al rey de España y su heredero del trono Fernando VII sin embargo los mantuanos caraqueños echaron del mando al afrancesado capitán Empara mediante la estrategia del cura chileno Madariaga con la seña del “NO” en la espalda cuando se consultó a la muchedumbre concentrada el jueves santo en la plaza mayor, y el pueblo gritaba a viva voz “no queremos mando” y Empara respondió airado en cólera, “pues yo tampoco quiero mando” Y sucedió lo que tenía que suceder. Nació el primer gobierno de transición de Venezuela libre.

El bravo pueblo de Caracas volverá a renacer el 19 de abril 1810, ahora con el vigor del 19 de abril 2019 lleno de coraje, decisión constitucional para decirle al Usurpador Nicolás Maduro no queremos dictadura esclavista ni saqueo de nuestras riquezas por sátrapas: chavistacastrocomunista cubana, rusa, china, árabe, narco ELN, FARC, Hezbolá y pare Ud. de contar. ¡Fuera! USURPADOR queremos: LIBERTAD, Elecciones libre y transparentes para construir una nueva democracia venezolana que sea otra vez ejemplo del continente americano. Sin derramar sangre inocente…

Los ministros de Exteriores del G7 subrayaron este sábado 6 de abril que es urgente restablecer el respeto “total” del orden democrático y constitucional en Venezuela y reclamaron la organización cuanto antes de una nueva elección presidencial “libre, transparente y creíble”. Los jefes de la diplomacia del G7, pidieron el acceso de la ayuda humanitaria y subrayaron además su inquietud “por el despliegue de fuerzas militares rusas, que corre el riesgo de agravar una situación crítica” “Condenamos el no respeto de los principios democráticos fundamentales en Venezuela y el carácter ilegítimo del proceso electoral presidencial de 2018 y sus resultados” en el comunicado que clausuró la reunión en el oeste de Francia.

Se logró con éxito la planificada-organizada-realizada marcha multitudinaria el sábado 6A en la zona metropolitana de Caracas desde Chacaíto hasta Petare que desbordo la av. Miranda, y en todo el país como “primer simulacro” de la Operación Libertad para llegar a Miraflores, y lograr el CESE de la USURPACION del usurpador

Maduro de la Presidencia por haber obtenido la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos por el electorado venezolano y los gobiernos democráticos del mundo civilizado.