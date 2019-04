Trump anuncia el retiro de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, defensora de primera línea de la controvertida política migratoria de su gobierno, dejará el cargo.

“La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dejará su puesto, y quiero agradecerle por su servicio”, tuiteó Trump.

El mandatario añadió que el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, será el secretario interino.

Nielsen se incorporó al gobierno de Trump en enero de 2017 como asistente del entonces secretario John Kelly. Cuando Kelly se fue a la Casa Blanca como jefe de gabinete en julio de 2017, Nielsen fue como su segunda pero un par de meses después estaba de vuelta en el Departamento de Seguridad Nacional, esta vez como secretaria.

Allí se ha convertido en el rostro de la política contra la inmigración en la administración Trump, incluida la criticada práctica de separar a los menores migrantes de sus padres.

Desde hace tiempo se dice que la relación de Nielsen con Trump ha sido difícil. Pero pese a reportes de que el mandatario se quejaba continuamente sobre su rendimiento, ella permaneció leal.

El mes pasado defendió la declaración de emergencia nacional hecha por Trump para garantizarse los fondos destinados a uno de sus proyectos insignia: el muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

AFP

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service….

….I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019