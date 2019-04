¡ALERTA SPOILER! Revelan avance de Avengers – Endgame que te pondrá las manos en la cabeza (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Contando los días para su estreno, se reveló una escena de Avengers – Endgame que tiene a los fanáticos de Marvel con las manos en la cabeza.

lapatilla.com

Un spot de televisión dio a conocer una escena de la esperada película en la cual muestran el ingreso de Capitana Marvel al grupo de súper héroes.

En las imágenes se muestran personajes como, Black Widow, Thor, Capitán América, War Machine, y Hulk (Bruce Banner).

Avengers – Endgame llegará a las salas de cine el próximo viernes 26 de abril.

First full clip from ‘Avengers: Endgame’ shows off #CaptainMarvel meeting the Avengers and explaining where she has been all this time.

Appears to be the moment right before the title card… pic.twitter.com/eh8C9cPhBW

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) April 8, 2019